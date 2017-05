Eliseu ficou para trás no Jamor para mostrar a Taça a adeptos com deficiência

A euforia da festa encarnada no domingo terminou de uma forma especial. Depois de conquistar o quarto título nacional consecutivo, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães na final da Taça de Portugal, conquistando a 11.ª “dobradinha”, e os festejos voltaram a ter como protagonista Eliseu.

Com o Estádio do Jamor praticamente vazio, quando começavam já os trabalhos de limpeza da festa das “águias”, o defesa encontrou-se com alguns adeptos em cadeiras de rodas, a quem mostrou de perto o troféu conquistado pela equipa.

O momento foi registado por um fotógrafo, que partilhou as imagens na sua página de Facebook. O gesto do jogador do Benfica está a ser elogiado nas redes sociais.

Já na conquista do tetra, Eliseu tinha protagonizado um momento que ficou na memória dos adeptos encarnados, quando deu a volta ao Estádio da Luz numa lambreta “vestida” a rigor para a festa do 36. A mota chegou mesmo ao balneário encarnado e seguiu, com a equipa, para a festa no Marquês de Pombal, no centro de Lisboa. A “estrela” do tetra - a lambreta, esclareça-se - pode agora ser visita no Museu do Benfica.

