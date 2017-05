A consagração do Benfica e as “soluções” fáceis da maioria

Caiu a cortina sobre mais uma temporada futebolística, que reforçou os tons de vermelho com que se fizeram três quartos da festa em território nacional: ao tetracampeonato, o Benfica já antes havia juntado a Supertaça Cândido de Oliveira, fechando o currículo em 2016-17 com a Taça de Portugal e a 11.ª dobradinha do seu historial. A nível interno, e ao contrário do passado recente, os “encarnados” falharam apenas o assalto à Taça da Liga, surpreendentemente conquistada por um Moreirense que só conseguiu respirar de alívio na Liga na última jornada.

A desconstrução do segundo título nacional de Rui Vitória oferece uma perspectiva inatacável do ponto de vista estatístico, ainda que os números digam que este foi o triunfo mais modesto dos últimos três anos. Ainda assim, foi um campeonato arrebatado pelo Benfica com margem suficiente para vincar as principais diferenças para a concorrência. As “águias” acabaram mesmo por fechar as contas com o melhor ataque (72 golos marcados), a melhor defesa (18 sofridos), o melhor comportamento em casa e fora de portas, a melhor série de triunfos.

Positivo/Negativo Positivo Gelson Martins Foi, muito provavelmente, o melhor jogador da Liga. Influente como nenhum outro na criação de ocasiões de golo, contribuiu de forma substancial para os 34 golos de Bas Dost (destacado no texto) e para a dinâmica ofensiva de um Sporting muito irregular.

Positivo Nelson Semedo/Pizzi O lateral, determinante nas acções ofensivas e fiável na defesa, foi o jogador com o rendimento mais consistente em 2016-17. O médio foi o lápis que permitiu ao Benfica desenhar o seu melhor futebol de ataque.

Positivo André Silva Enquanto alinhou na sua posição, antes da chegada de Soares, jogou e fez jogar, assistiu e marcou q.b. (15 golos). E ainda brilhou a grande altura na selecção portuguesa. Depois, muitas vezes arrastado para a ala direita, foi mais vítima que réu.

Positivo Fábio Martins Veloz com e sem bola, imperial no drible e dono de boa capacidade de decisão no último terço, o extremo mostrou em Chaves que tem potencial para voar mais alto.

Positivo Nuno Manta Santos Herdou um Feirense na luta pela sobrevivência e fechou a época, com um plantel modesto, a dois pontos de um lugar na Europa.

Positivo Daniel Ramos Recolocou o Marítimo na rota da Liga Europa, com um currículo impressionante em casa. Negativo Jorge Jesus Depois de uma época de estreia em Alvalade em que discutiu o título até ao último minuto, o Sporting foi uma desilusão absoluta, externa e internamente. E Jorge Jesus, quando questionado, voltou a passar ao lado da responsabilidade pessoal.

Negativo Nuno Espírito Santo Foi no processo ofensivo (e na gestão de activos como Brahimi, Óliver e Layún) que o FC Porto falhou. A obsessão pelo equilíbrio defensivo coarctou em demasia o ataque ao último terço, que se esgotou numa ideia muito pobre.

Negativo Jorge Simão O surpreendente arranque de temporada em Chaves acabou manchado por uma prestação muito abaixo das expectativas ?em Braga. Especialmente depois do discurso ambicioso que adoptou na chegada ao Minho.

Negativo Arouca Uma ponta final de época desastrosa, incluindo uma última jornada em que partiu em vantagem na luta pela manutenção e a desbaratou em absoluto. Isto depois de ter começado a temporada a disputar a Liga Europa...

Negativo Rui Alves Um plantel desequilibrado e duas trocas de treinador contribuíram para um desfecho desolador (quatro vitórias, 21 pontos e despromoção à II Liga) num clube habituado a andar na parte de cima da classificação.

Um registo que resistiu a uma perseguição cerrada do FC Porto especialmente no arranque da segunda volta. Com a chegada de Soares no mercado de Inverno, os “dragões” pareciam ter dado um salto qualitativo e aproveitaram um abrandamento do campeão para recuperar terreno. Mas, numa trajectória pontuada por críticas dos “azuis e brancos” às arbitragens, a recta final da equipa comandada por Nuno Espírito Santo ficou muito aquém das expectativas.

Apenas três vitórias obtidas nos dez últimos encontros da época redundaram não só na perda do título para o Benfica, mas também contribuíram para o fim do ciclo Nuno Espírito Santo no comando técnico do FC Porto. Um ciclo, de resto, bem mais curto do que tem sido tradição no Estádio do Dragão desde que Pinto da Costa assumiu os destinos do clube, já em 1982.

Primeiro e segundo classificados na Liga apresentaram o melhor e segundo melhor ataques, respectivamente, mas no que respeita a golos houve um nome que se destacou de forma flagrante dos 16 apontados por Mitroglou e dos 19 marcados por Soares. Bas Dost fechou a temporada de estreia em Portugal com 34 golos no campeonato, precisamente metade do total do Sporting na competição. O holandês superou, de resto, por dois remates o número obtido por Jonas na época anterior.

Ao ponta-de-lança dos “leões”, cujo instinto “assassino” só não superou o pé esquerdo de Lionel Messi (pronto para receber a Bota de Ouro), poderia atribuir-se o papel de herói sem pátria, condecorado com quatro hat-tricks e um póquer, que apenas servem para disfarçar as dissemelhanças reveladas pelo Sporting após 15 anos de busca incessante pelo título de rei do campeonato. Facto que, em última análise, levou Sporting e FC Porto — um “dragão” sem troféus há quatro anos — a forjarem uma aliança.

“Chicote” sem descanso

Fugindo à lógica dos “grandes” predadores, esta foi uma época atípica, com uma amplitude de “chicotadas psicológicas” a roçar o caricato. Seis dos 18 clubes conheceram três técnicos e dois deles (Arouca e Nacional) acabaram despromovidos, com o Moreirense (campeão de Inverno) a combater a ansiedade até ao final. De resto, só os quatro primeiros e o V. Setúbal escaparam a esta lógica de mudança de maquinista com o comboio em andamento.

Entre os treinadores que subiram a bordo a meio da viagem, há três que se destacam: Nuno Manta, que transformou a luta pela manutenção do Feirense numa aproximação real aos lugares europeus; Pedro Emanuel, que empurrou o Estoril para o meio da tabela quando a equipa já duvidava de si própria; e Ricardo Soares, que deu seguimento ao legado de Jorge Simão no Desp. Chaves.

Em matéria de apostas, importa distinguir as que engrandecem a modalidade, como os casos de André Silva (FC Porto) ou Gelson Martins (Sporting), jovens que beneficiaram de uma conjuntura favorável e que agarraram a oportunidade. As chamadas à selecção validam tudo o que de bom se pode extrair de futebolistas com grande potencial. André Silva (16 golos) sagrou-se melhor avançado português, secundado por Rui Fonte (Sp. Braga), com 11 golos.

No meio de apostas mais ou menos conseguidas, há uma que se destaca. Nélson Lenho, “capitão” do Desp. Chaves, foi o único totalista (3060 minutos) da I Liga. Aos 33 anos, com apenas duas participações anteriores (Leixões e Penafiel) no primeiro escalão (19 jogos no total), o lateral esquerdo foi a bandeira da entrega e dedicação transmontanas.

Numa temporada marcada também por outro tipo de apostas — a Santa Casa da Misericórdia activou suspeitas de resultados combinados — e pela introdução do videoárbitro, em pleno na final da Taça de Portugal, os “louros” foram colhidos em Lisboa e em Guimarães, onde a época do Vitória (4.º lugar, depois de um 10.º posto em 2015-16, e presença no Jamor) e a afirmação do Moreirense na Taça da Liga fizeram vibrar os adeptos. Mas foi com a festa do Benfica que fechou o ano desportivo, concluído com um “triplete” (expressão de Rui Vitória) interno que não alcançava há 36 anos.

