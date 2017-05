Bernardo Silva: "É na qualificação para o Mundial que estamos focados"

O extremo Bernardo Silva garantiu nesta terça-feira que a selecção portuguesa de futebol está focada na qualificação para o Mundial 2018 e que só depois do jogo de apuramento com a Letónia começará a pensar na Taça das Confederações.

"Sabemos que são duas competições diferentes, primeiro vem a qualificação, e é na qualificação para o Mundial que estamos focados, depois logo nos focaremos na Taça das Confederações", disse o internacional português na conferência de imprensa que antecedeu o treino.

Bernardo Silva, que há poucos dias se transferiu do Mónaco para o Manchester City, assegurou que para já "o foco é o jogo com a Letónia", relativo à sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial 2018, agendado para 9 de Junho, em Riga.

Antes desse encontro, Portugal, segundo do grupo, a três pontos da líder Suíça, defronta a selecção de Chipre, num encontro particular agendado para sábado, no Estoril.

"Estamos com o foco no jogo da Letónia, é muito importante para nós, e ainda temos o jogo de preparação no sábado. Só depois desses jogos é que pensaremos na Taça das Confederações", disse.

Bernardo Silva, que falhou o Euro 2016 devido a lesão, garantiu que não sente um peso nos ombros pelo facto de a Taça das Confederações, que se disputa de 17 de Junho a 2 de Julho, ser a sua primeira grande competição ao serviço da selecção principal.

"Vai ser a primeira grande competição na qual vou participar, mas não sinto pressão adicional, vou continuar a fazer o que tenho feito desde que cheguei: trabalhar", garantiu.

O médio ofensivo, que protagonizou uma das transferências mais caras de futebolistas portugueses, garantiu estar "muito feliz" com a mudança para Manchester, mas assegurou que agora está focado na selecção. "Estou muito feliz [com a transferência], foi um grande passo na minha carreira. Esta época correu muito bem, fui campeão em França e cheguei às meias-finais da Liga dos Campeões, estou muito contente, mas agora também quero ganhar aqui", assegurou.



