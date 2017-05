Tenista banido de Roland Garros depois de beijar jornalista à força

O tenista Maxime Hamou foi banido do torneio de Roland Garros, esta terça-feira, pela Federação Francesa de Ténis, depois de ter beijado várias vezes uma jornalista da Eurosport durante um directo para o canal, na segunda-feira.

O jogador francês, de 21 anos, estaria a tirar uma foto com um fã quando foi abordado por Maly Thomas, jornalista da Eurosport que fazia uma transmissão em directo para o programa Avantage Leconte. Hamou colocou o braço em redor da jornalista e tentou, repetidamente, beijá-la na face e no pescoço. A repórter, quando se apercebeu do sucedido, tentou afastar-se mas Hamou insistiu em agarrar a jornalista.

A jornalista Carole Bouchard, do jornal L’Equipe, publicou no Twitter o comunicado que informa que a organização do torneio já retirou a acreditação do jogador, que foi proibido de entrar no recinto.

A jornalista Maly Thomas mostrou-se descontente com as acções do jogador, afirmando serem “francamente desagradáveis”. “Se não estivesse em directo ter-lhe-ia dado um murro”, disse a repórter, citada pelo Huffington Post France.

A situação aconteceu depois de o jogador ter ficado de fora da primeira ronda do torneio de Roland Garros, competição para a qual Hamou recebeu um wild-card. O francês ainda não respondeu publicamente às críticas de que tem sido alvo.

“Ele beija-a à força, ela tenta afastar-se, ele agarra-a no pescoço e toda a gente se ri”, escreveu Cécile Duflot, deputada dos Verdes, no Twitter.

Il l'embrasse de force, elle tente de se dégager, il la serre par le cou et tout le monde... rigole..... #fatigue pic.twitter.com/JxgTTmoxgm — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 30 de maio de 2017

