Há um fantasma em “Aleppoville”. É o regresso de Benjamin Clementine

Depois do álbum At Least Now, lançado em 2015, Benjamim Clementine faz um regresso à música em nome próprio, com o tema Phantom of Aleppoville.

Foi nos artigos do psicanalista Donald Winicott e na situação socio-política actual que o cantor e compositor britânico encontrou a inspiração para escrever o novo tema. Phantom of Aleppoville estabelece uma uma ligação sombria entre a recentemente devastada cidade de Alepo, na Síria, onde moraram tantos jovens hoje refugiados, e as crianças vítimas de bullying.

O videoclipe foi filmado pelo fotógrafo Craig McDean e produzido por Masha Vasyukova.

O lançamento acontece meses antes do seu concerto em Portugal, no festival Vodafone Paredes de Coura, marcado para dia 16 de Agosto. Depois de uma paragem na música da sua autoria, o artista dá agora início a uma série de concertos que terão início a 10 de Junho, no festival We Love Green, em Paris.

