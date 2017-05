Coldplay, Katy Perry e Bieber juntam-se a Ariana Grande no regresso a Manchester

Coldplay, Katy Perry e Justin Bieber são alguns dos artistas já confirmados que se juntam no próximo domingo a Ariana Grande para o One Love Manchester, um concerto de homenagem às vítimas do atentado de Manchester, que matou 22 pessoas e fez mais de 60 feridos a 22 de Maio, no final de espetáculo da cantora norte-americana.

PUB

Depois de ter cancelado parte da digressão mundial, mantendo contudo agendado o espectáculo marcado para Lisboa, Ariana Grande tinha prometido regressar à cidade inglesa para um tributo às vítimas do ataque reivindicado pelo Daesh.

“Não há nada que eu, ou alguém, possa fazer para aliviar ou fazer desaparecer a dor que estão a sentir”, afirmou a cantora, num comunicado divulgado na sexta-feira. “Vou regressar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para dedicar o meu tempo aos meus fãs e para um concerto de beneficência em honra das vítimas e as suas famílias e para angariar dinheiro para elas”, acrescentou.

PUB

Será o campo de críquete de Old Trafford, em Manchester, com capacidade para 50 mil pessoas, a acolher o espectáculo já no próximo domingo, 4 de Junho. Outra mão cheia de artistas como Take That, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Niall Horan (ex-One Direction) e Usher vão pisar o palco ao lado de Ariana Grande.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O objectivo desta iniciativa, para além de prestar homenagens às vítimas, será angariar fundos destinados às mesmas e às respetivas famílias, pelo que o lucro da venda dos bilhetes reverterá a favor do fundo We Love Manchester.

Quem esteve no concerto da cantora norte-americana no dia do ataque terá entradas oferecidas pela artista. O espetáculo será transmitido em directo pela televisão e rádio da BBC.

PUB

PUB