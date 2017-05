CCB promete temporada com muitos pecados, alguma redenção e um jantar com o Conselheiro Acácio

Eça de Queirós descreve-o ao pormenor no seu romance O Primo Basílio. É um homem alto e magro, vestido de preto e “com o pescoço entalado num colarinho direito”. Muito pálido, de bigode grisalho e farfalhudo, é, mais do que uma personagem, uma caricatura. Com este burocrata solteirão que vive amancebado (sim, a palavra também é do século XIX) com a criada que o trai num terceiro andar da Rua do Ferragial, em Lisboa, Eça evoca os falsos moralistas, os políticos medíocres, os pseudo-intelectuais em que tudo é forma e aparência. É precisamente o Conselheiro Acácio e o seu mundo que o jornalista António Valdemar vai revisitar e ajudar a recriar no primeiro jantar literário que o Centro Cultural de Belém (CCB) vai organizar, a 17 de Outubro.

PUB

Este jantar temático, o primeiro de uma série que o CCB pretende vir a organizar, foi uma das novidades da programação da próxima temporada da casa, apresentada esta manhã em Lisboa. Ao todo são quase 400 iniciativas – concertos, espectáculos de dança e teatro para todas as idades, conferências e debates, festivais e noites de cinema na Praça do Museu, exposições de arquitectura e transmissões ao vivo e em diferido da Royal Opera House – divididas por ciclos temáticos e, desta vez, espalhadas por um período que vai de Setembro a Julho.

A apresentação em formato “temporada” – um regresso ao passado que é muito bem-vindo, depois de anos a fazer coincidir a programação com o ano civil – é para Luísa Taveira, a administradora com o “pelouro” da programação, uma forma de “alinhar” o CCB com outros teatros e festivais, dentro e fora do país. E a organização por ciclos transversais, em que todas as artes se encontram à volta de um mesmo tema, que agora se propõe, é uma maneira mais fácil de “comunicar uma ideia” e de a fazer chegar a um público mais diversificado.

PUB

Monteverdi faz anos (o CCB também)

O menu 2017-2018 é marcado por quatro grandes ciclos. O primeiro festeja os 450 anos do nascimento de Claudio Monteverdi, o “inventor” da ópera tal como hoje a conhecemos. No fim-de-semana de 14 a 16 de Setembro o CCB leva ao Grande Auditório duas das grandes obras do músico e compositor italiano: Vésperas de Nossa Senhora (1610), pelo Ludovice Ensemble, e Orfeu (1607), a primeira ópera no sentido moderno, interpretada por um dos agrupamentos de referência no que toca a Monteverdi, La Venexiana.

De Zeus a Varoufakis, o ciclo que começa em Janeiro, vai buscar histórias de deuses para melhor levar quem visita o CCB e as suas salas de espectáculos e jardins a compreender os homens. Dos fundamentos da cultura grega ao debate sobre o estado a que o mundo chegou, partindo de um poema de Konstandinos Kavafis (À Espera dos Bárbaros) e passando sempre pelo Mediterrâneo, a grelha de propostas inclui O Grande Domador, do coreógrafo Dimitris Papaioannou; a Oresteia de Ésquilo numa encenação de Tónan Quito que tem a particularidade de contar com a interpretação de actores como Isabel Abreu e Miguel Borges e de dois bailarinos e coreógrafos, Vera Mantero e Francisco Camacho; Sombra, um espectáculo de dança de Aldara Bizarro feito a partir de A Alegoria da Caverna, de Platão, e a pensar nos espectadores mais novos da Fábrica das Artes, dirigida por Madalena Wallenstein. A Elektra de Richard Strauss, uma co-produção com o Teatro Nacional de São Carlos, parceiro habitual do CCB, com a soprano alemã Nadja Michael no exigente papel de Electra e Leon Hussein a dirigir a Orquestra Sinfónica Portuguesa é outros dos destaques.

Destaque também para o ciclo inspirado em Jheronymus Bosch (c. 1450-1516) – Tirai os pecados do mundo – que inclui O Jardim das Delícias, peça da coreógrafa canadiana Marie Chouinard que parte do tríptico homónimo do pintor holandês (os bailarinos parecem mesmo saídos da célebre pintura da colecção do Museu do Prado), e um programa de cinema que propõe um filme para cada um dos sete pecados mortais, com A Festa de Babette (de Gabriel Axel) a evocar a gula e As Férias do Senhor Hulot (Jacques Tati) a preguiça.

É neste ciclo que nos traz o pecado, e por isso também a culpa e a (inevitável) redenção, que estão inseridos os já tradicionais Dias da Música. Com o mote Castigos, culpas e graças divinas, e organizado em forma de tríptico, tem dezenas de concertos, alude ao universo de Dante e ao mito de Fausto e passa pela música de Joseph Haydn porque Bosch também começa aí, n’ A Criação.

“Os Dias da Música sempre tiveram um tema mas faltava-lhe uma narrativa interna que fizesse desse tema mais do que um título”, diz Luísa Taveira, garantindo que o festival mais popular do CCB não perdeu importância numa programação que continua a ter na Orquestra Metropolitana de Lisboa, na Gulbenkian e na Orquestra do Porto – Casa da Música alguns dos seus principais parceiros. Ou não fosse o peso da música ainda muito significativo no menu, apesar de procurar, garante, um maior equilíbrio.

No fundo Portugal é mar (Maio a Julho), o ciclo que falta, é uma colaboração entre a Fábrica das Artes e a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental. Estranho? Talvez, mas a ideia é mesmo essa – cruzar as artes com a ciência e o ambiente.

Mais receita, melhor programação

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Elísio Summavielle, presidente do Centro Cultural de Belém, está agora mais tranquilo com a situação financeira da casa. Falando do relatório de 2016, garante que as contas estão “reequilibradas” e que, embora as limitações financeiras se mantenham, as receitas aumentaram porque houve “mais público, mais eventos, mais alugueres”.

“A receita própria é muito importante para a nossa sustentabilidade”, diz ao PÚBLICO, fazendo um retrato sumário dos custos do CCB: cinco milhões de euros em ordenados (são 170 funcionários), 3,5 milhões em funcionamento (água, luz, segurança, limpeza), uma programação como a que foi hoje apresentada que custa entre 1,8 e dois milhões de euros por ano. “Sem a receita própria não poderíamos ter a porta aberta, já que o que recebemos do Estado está nos 6,72 milhões. É claro que se espera que uma casa como esta produza receita, tem de produzir, e quanto maior ela for, melhores serão os projectos que pode apresentar ao público.” Um público que no ano passado terá tido um crescimento a rondar os 15%, garante Summavielle.

Para o aumento da receita é fundamental que avance a conclusão do CCB, com a construção dos dois módulos que faltam ao projecto inicial dos arquitectos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, destinados a um hotel de cinco estrelas como 160 quartos e a lojas. Summavielle gostaria de ver a festa de aniversário de 2018 – o Centro Cultural de Belém faz 25 anos e terá uma exposição documental a assinalar momentos chave da sua história – marcada pelo arranque da obra do hotel. “Desejo que ainda este ano seja lançado o concurso”, disse aos jornalistas a abrir a conferência de apresentação da programação, e que “para o ano haja um promotor, um adjudicatário, que comece as obras”.

PUB

PUB