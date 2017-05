Casa da Música não pára em Agosto

Este ano, não vai haver paragem no mês de Agosto na Casa da Música, e o calendário do "Verão na Casa" vai contar com 120 concertos, metade dos quais de entrada gratuita. A organização conta receber cerca de 120 mil espectadores, entre 1 de Junho – data em que será inaugurado o palco da esplanada ao ar livre – e 16 de Setembro. Fernando Anitelli Trio, Tiê, Fugly, Miami Flu, MPBossa, Golden Slumbers e JP Simões são alguns dos nomes que vão animar as noites das quartas-feiras aos domingos deste festival.

Mas durante a estação quente os sons da Casa da Música vão também chegar a vários espaços da Área Metropolitana do Porto, revelou esta terça-feira António Jorge Pacheco, director artístico da instituição, na apresentação do Verão na Casa. A Orquestra Sinfónica do Porto actua em Gaia (22 de Junho) e na Maia (14 de Julho), e, como vem já sendo hábito, desce à Avenida dos Aliados (9 de Setembro), um dia depois da reedição do concerto do Remix Ensemble com os Mão Morta. E Matosinhos recebe um dos concertos mais esperados, em que a orquestra divide o palco com o norte-americano Gregory Porter (Praça Guilhermina Suggia, 29 de Julho).

A Casa da Música também não será imune à festa do S. João (23 de Junho), abrindo as portas da Sala Suggia à cidade com a Banda Sinfónica Portuguesa a tocar temas que já pertencem ao imaginário portuense, como Pronúncia do Norte, dos GNR, Porto sentido, de Rui Veloso, e outros.

Na primeira segunda-feira do festival (5 de Junho), Patxi Andión regressa à Casa para um concerto dedicado a Zeca Afonso. Mas o “destaque absoluto” vai para Annette Peacock (7 de Junho), que “dá poucos concertos, mas que são sempre inesquecíveis”, realça António Jorge Pacheco. E destaca ainda a presença do histórico grupo vocal Manhattan Transfer (22 de Julho). Até o recente vencedor da Eurovisão vem à Casa, que acolhe o primeiro concerto de Salvador Sobral no Porto a 5 de Julho, uma data “marcada muito antes do festival” (mas já só há bilhetes para a segunda data, no dia 18 do mesmo mês).

Regresso do projecto Romani

Já não é a primeira vez que o Romani surge na programação da instituição. Foi em Abril de 2015 que a Casa da Música desenvolveu um projecto que juntou as comunidades ciganas residentes nos bairros de Matosinhos a músicos e alunos do Balleteatro. O espectáculo que celebra a cultura cigana volta este ano a 20 de Junho, “renovado, revisitado e revisto”.

2017 também é ano do Prémio Internacional Guilhermina Suggia, que se realiza de dois em dois anos e leva à Casa da Música sete alunos de violoncelo de várias escolas europeias. Os três finalistas tocam no dia 7 de Julho, com a Orquestra Sinfónica do Porto, antes do anúncio do vencedor. No dia seguinte, chegam ainda mais violoncelos à Casa, com uma maratona de actuações de alunos das escolas vocacionais. Nos anos anteriores, a iniciativa atraiu mais de uma centena de jovens músicos.

No Verão, a Sinfónica do Porto “vai para fora de portas” e deixa espaço para que outros grupos sinfónicos se apresentem na Sala Suggia. São seis as orquestras portuguesas e de mais de uma dezena de instituições do ensino da música que vão ocupar este palco. Mas, antes de sair, a orquestra dá ainda uma mão cheia de concertos na Casa. Entre eles, acompanha “um dos maiores pianistas da actualidade”, o ucraniano Alexander Romanovsky, na interpretação do Concerto de piano em Sol maior, de Ravel (9 de Junho). E ainda o espectáculo 100% Polaco! (17 de Junho), que deve o nome ao facto de o maestro, Antoni Wit, a solista, Magdalena Hofmann, e os compositores, Henrik Gorécki e Witold Lutoslawski, serem todos originários deste país. Um programa que vai dar a conhecer obras-primas da música polaca do século XX.

