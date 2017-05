Força Aérea Portuguesa salva 34 migrantes no Mar Mediterrâneo

A Força Aérea Portuguesa salvou 34 migrantes que ficaram à deriva no Mar Mediterrâneo após a explosão da embarcação onde seguiam. O incidente foi detectado pelos militares portugueses durante uma missão de vigilância marítima, revela um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Quando a embarcação explodiu, a equipa da Força Aérea, que seguia numa aeronave C-295M da Esquadra 502 ao serviço da agência europeia de controlo de fronteiras (Frontex), assumiu o comando da operação de salvamento dos tripulantes de imediato.

Os militares da Força Aérea operaram em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento de Almeria, que enviou outros meios de socorro, entre os quais um pesqueiro e um helicóptero. Contudo, o bote salva-vidas lançado da aeronave no momento do incidente conseguiu resgatar a maioria dos migrantes antes de os outros meios aéreos e marítimos chegarem ao local e transportarem os 34 tripulantes para terra.

O destacamento da Força Aérea portuguesa está, até ao final do mês de Junho, a operar a partir da Base Aérea de Málaga, em Espanha, numa operação de monitorização de narcotráfico, imigração ilegal e poluição marítima no Mediterrâneo.

