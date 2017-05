Encontrado corpo de menino desaparecido em São Torpes

O corpo do menino que despareceu na praia São Torpes, no concelho de Sines (Setúbal), no passado dia 21, foi encontrado nesta segunda-feira, nas rochas, a cerca de 1,5 quilómetros a sul, revelou a Polícia Marítima.

"A informação chegou-nos cerca das 7h45", através de "um popular que avistou o corpo", disse à agência Lusa o comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho.

Segundo o comandante, o corpo apareceu "fora de água, nas rochas que se encontram junto à costa", sensivelmente "a 1,5 quilómetros a sul" do local onde o menino havia desaparecido.

"A autoridade de Saúde já esteve no local, a confirmar o óbito, temos autorização do Ministério Público e o corpo vai ser removido pelos bombeiros para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano", no concelho de Santiago do Cacém, indicou a mesma fonte.

No passado dia 21 deste mês, o menino, de dez anos, estava na água, na praia, com o pai, que terá saído do mar e deixou de ver o filho, tendo o alerta para o desaparecimento do rapaz sido dado cerca das 16h30 desse dia.

As autoridades realizaram, então, buscas por mar, terra e ar para tentar encontrar o menino, com meios da Polícia Marítima, dos bombeiros, GNR e Força Aérea, sem resultados, até esta segunda-feira.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima disponibilizou-se para prestar apoio psicológico aos familiares do menino.

Trinta e seis pessoas morreram afogadas entre 1 de Janeiro e 1 de Maio deste ano, metade das quais no mar, segundo os dados divulgados pelo Observatório do Afogamento, da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores. De acordo com o Observatório, nenhum dos locais onde as 36 pessoas morreram – 28 homens e oito mulheres – tinha vigilância.

A Polícia Marítima e militares da Marinha reforçaram no início do mês a presença nas praias, alertando para os riscos das condições do mar.

