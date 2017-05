Manifestação em Vila Real vai exigir encerramento de Almaraz

O Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) convocou para esta segunda-feira, em Vila Real, uma concentração que tem como objectivo exigir o encerramento da central nuclear de Almaraz e colocar o tema na agenda da cimeira luso-espanhola. A 29.ª cimeira dos governos português e espanhol, liderados por António Costa e Mariano Rajoy, decorre esta segunda e terça-feira, na região do Douro e em Vila Real.

Aproveitando o encontro dos governos, o MIA convocou uma manifestação antinuclear para esta segunda-feira, na praça do município da cidade transmontana, na qual vão também marcar presença dirigentes da associação ambientalista Quercus. "O objectivo é, neste primeiro dia de cimeira e em que os governos espanhol e português vão estar reunidos, chamar mais uma vez a atenção para os problemas da energia nuclear", afirmou à agência Lusa Nuno Sequeira, da Quercus.

O ambientalista disse que se pretende "que os dois governos falem sobre este problema na cimeira". "Por aquilo que nós sabemos o assunto foi deliberadamente esquecido ou ignorado e não faz parte da ordem de trabalhos da reunião", explicou. Na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que o tema da central nuclear de Almaraz não será abordado especificamente na cimeira luso-espanhola porque tem sido tratado directamente por ele próprio e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente.

A concentração dos ambientalistas e ativistas visa também exigir que os dois governos tomem "medidas no sentido de colocar em marcha o encerramento de Almaraz, na data que está determinada, em 2020". A central nuclear fica situada junto ao rio Tejo, na província de Cáceres, em Espanha, a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal. É por isso, de acordo com Nuno Sequeira, "a central que mais perto está de Portugal e aquela que mais impactos pode ter no nosso país no caso de acontecer um acidente".

"Queremos aproveitar simbolicamente a cimeira para chamar a atenção dos governantes e da opinião pública para este problema que consideramos muito grave e que está a ser repetidamente ignorado por Portugal e por Espanha, com a conivência de Bruxelas", salientou Nuno Sequeira. O MIA está convicto de que "existem fortes pressões" em Espanha para que a "central não encerre no prazo definido", e que "o Governo Espanhol possa dar autorização para que possa continuar em funcionamento por mais dez ou vinte anos, constituindo-se assim Almaraz como um dos maiores perigos para toda a Península Ibérica e Europa".

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais realizadas entre o presidente do Governo de Espanha e o primeiro-ministro de Portugal onde se discutem questões de grande interesse para ambos os governos e projectos de cooperação entre os dois países. A 29.ª Cimeira Ibérica tem como temas fortes a cooperação transfronteiriça em áreas como a energia, as infraestruturas e o ambiente.

