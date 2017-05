A 26 de Abril fiz saber a Alexandra Lucas Coelho (ALC) de um lapso no seu “Último texto”: a ideia do nome do suplemento “Mil Folhas” foi minha e não de Eduardo Prado Coelho. Não importava o eu, importava o erro. E ALC agradeceu. Mas nada fez. Viria a alegar não ter contacto com o jornal e estar fora do país. Cheguei a oferecer-lhe contactos na redacção e uma sugestão: suprimir o parágrafo até apurar factos. Não aceitou. Não era um erro, era “outra versão”. Havia que “pensar”. Então, a 8 de Maio contactou-me com quatro perguntas: se a minha sugestão surgira em conversa com Eduardo. Negativo. Estando ele presente? Também não. Então alguém lha transmitira? Surpreendida, respondi ser possível — afinal, ALC podia tê-lo feito.

A pergunta óbvia e simples seria em que circunstâncias fiz a minha sugestão, mas não surgiu. E percebo porquê ao ler a nota que ALC entretanto juntou ao seu texto: claramente, estava mais interessada em justificar o já escrito do que em apurar factos.

É pena. E irónico. Porque a minha sugestão surgiu em trabalho com a própria ALC e foi aceite na hora, sem margem para retorcidos narrativos.

Não está em causa o esquecimento. Passou muito tempo. É natural e sem importância. Grave é que ALC preencha vazios efabulando. Pior: que uma vez alertada escolha ainda modelos de rectificação pouco curiais e continuando a envolver Prado Coelho, que não está já cá para se distanciar.

Triste e escusado.

Vanessa Rato, jornalista

Jornalista da secção de Cultura do PÚBLICO entre 1998 e 2016

