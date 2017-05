Senador John McCain diz que Putin é maior ameaça do que o Daesh

O senador republicano John McCain afirmou, em entrevista à ABC esta segunda-feira, que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, constitui uma ameaça maior para a segurança global do que o Daesh.

“Penso que ele [Putin] é a maior e principal ameaça, mais até que o Daesh”, disse o republicano durante a entrevista, citado pelo The Guardian. McCain não escondeu as preocupações com o radicalismo, reiterando que “o Daesh pode fazer coisas terríveis… mas foram os russos que tentaram destruir o fundamental da democracia e isso é mudar o resultado de uma eleição americana”, declarou John McCain.

O ex-canditato presidencial também demonstrou preocupação relativamente à correspondência entre Jared Kuchner, genro de Donald Trump, e Sergei Kisliak, o embaixador russo em Washington. Kuchner terá pedido ao diplomata para abrir um canal de comunicação secreto com Moscovo, com a ideia de escapar aos olhos e aos ouvidos das agências de serviços secretos dos Estados Unidos.“Não gosto disso, simplesmente não gosto”, disse.

O senador republicano não deixou de fazer referência à possível ingerência russa nas eleições norte-americanas de 8 de Novembro, dizendo que não há provas de que tenham conseguido, mas que “tentaram e que continuam a tentar influenciar eleições”. McCain, conhecido por ser um crítico de Donald Trump, referiu ainda que os Estados Unidos deveriam responder com sanções a essas tentativas russas, visto que ainda “não fizeram nada” desde o sucedido.

Durante a entrevista, houve ainda tempo para o republicano falar da segurança nacional, tecendo elogios à equipa de Trump no que diz respeito a esta matéria. “Acredito que, na maioria das vezes, ele [Trump] aceita os conselhos e directrizes da equipa de segurança nacional”, disse. “Mas será que o faz a toda a hora? Não. E isso incomoda-me? Sim, incomoda”, concluiu McCain.

