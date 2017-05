Partido de Macron lidera sondagem com 29% das intenções de voto

O partido do Presidente francês lidera as intenções de voto para as legislativas de Junho, indica uma sondagem publicada nesta segunda-feira, que coloca também os índices de popularidade de Emmanuel Macron em bons níveis.

De acordo com a sondagem realizada pela empresa Odoxa para a rádio France Inter e para a revista L’Express, citada pela Reuters, o movimento A República Em Marcha, do Presidente francês Emmanuel Macron, lidera este estudo de opinião com as intenções de voto a chegarem aos 29%. As eleições estão marcadas para 11 e 18 de Junho.

Em segundo lugar surge a Frente Nacional (extrema-direita), com 17% das intenções de voto. O partido Os Republicanos (direita) fica em terceiro lugar com 15%, seguidos de perto pela França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, com 14%. Já o Partido Socialista está nos 5%.

Macron quer, até ao final de Setembro, aprovar uma das medidas mais emblemáticas da sua campanha: uma reforma do Código do Trabalho. A ideia é que as mudanças aconteçam ainda antes de avançar com alterações ao sistema de protecção ao desemprego e à formação profissional, e ao sistema de pensões, o que está programado para 2018.

Uma outra sondagem, publicada na passada quarta-feira, já colocava Macron à frente da corrida para as legislativas, com uma subida de nove pontos percentuais em relação ao trabalho anterior. O estudo realizado pelo instituto Ifop dava ao partido do Presidente de França um total de 31% das intenções de voto. Em segundo lugar, em vez da Frente Nacional, surgiam Os Republicanos, com 19%.

Na análise dos resultados, o instituto avançava com algumas explicações. Por exemplo, defendia que Macron deverá contar nas legislativas com o apoio dos 12% de eleitores que na primeira volta das presidenciais votaram em Mélenchon, 18% dos que votaram em François Fillon e 28% dos que votaram em Benoît Hamon.

O centrista Macron venceu a segunda volta das presidenciais francesas, a 7 de Maio, conseguindo um total de 66,1% dos votos. Já Marine Le Pen perdeu com 33,9%.

