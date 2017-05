Paris quer proibir festival “afro-feminista”. Presidente da câmara considera-o racista

O Nyansapo Festival, agendado para os dias 28 a 30 de Julho, em Paris, está a ser criticado em França por dirigido exclusivamente a pessoas negras e “proibir pessoas brancas”. Uma das vozes críticas é da própria presidente da câmara de Paris, a socialista Anne Hidalgo, que defende a proibição do evento. Outras chegam de associações anti-xenófobas e anti-racismo. A organização defende-se das críticas e diz que está a ser vítima de uma manipulação da “fachoesfera”.

PUB

“Condeno firmemente a organização em Paris deste evento 'interdito a brancos'”, avisou a presidente da câmara da capital francesa numa primeira mensagem partilhada no Twitter. Anne Hidalgo avisou que exige “a proibição deste festival” e reserva para si “o direito de processar os promotores deste festival de discriminação".

Je condamne avec fermeté l'organisation à #Paris de cet événement "interdit aux blancs". https://t.co/DKJmdPry5v — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

PUB

Je demande l'interdiction de ce festival. Je vais saisir le Préfet de Police en ce sens. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

Apresentado como um festival “afro-feminista europeu” (de acordo com a definição publicada no site do evento), 80% do recinto surge como reservado a mulheres negras. Um segundo espaço está reservado apenas para “pessoas negras” e só um terceiro será “aberto a todos”. No site, o programa ainda não é conhecido e surge apenas com a indicação de que será disponibilizado em breve.

Também associação francesa SOS Racisme considerou o festival como uma "falha — senão uma abominação — porque se baseia na separação étnica”. Já a associação Licra (liga internacional contra o racismo e anti-semitismo) recorreu ao nome de Rosa Parks para condenar o festival, numa referência à luta pelos direitos civis nos EUA. “Rosa Parks deve estar a dar voltas no túmulo”. A Licra fala de um "festival interdito a brancos".

Festival "interdits aux blancs": #RosaParks doit se retourner dans sa tombe. Le combat antiraciste devenu l'alibi d'un repli identitaire. pic.twitter.com/XXgvyQHOTh — LICRA (@_LICRA_) May 26, 2017

A reacção de Anne Hidalgo surge depois de o partido de extrema-direita Frente Nacional a ter desafiado a explicar os motivos que levam a que a câmara de Paris permita a organização de um evento que excluiu uma parte da população. Um argumento que os movimentos de apoio ao festival consideram hipócrita.

If you can't distinguish separatism as resistance from segregation as oppression, your language is corrupt. #JeSoutiensMwasi — John Lawless (@johnclawless) May 28, 2017

“Reparámos que o encontro anual da Frente Nacional de quase 40 anos em praça pública não desperta as mesmas ansiedades no Licra e em Anne Hidalgo”, aponta um dos textos de apoio à organização do festival partilhado esta segunda-feira pelo colectivo Mwasi. O “festival é aberto a todos/todas e apenas alguns workshops é que são não-mistos”, argumenta o mesmo texto.

A organização do festival afirma que está a ser vítima de “difamação” e “manipulação da extrema-direita”, cita a AFP, e até já existe a hashtag #jesoutiensmwasi para a defesa do Nyansapo Festival.

Quem organiza o festival?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sua página, o colectivo que organiza a primeira edição do festival apresenta-se como um "grupo de luta contra as violências e diferenças e consequente opressão". Um grupo "não-misto de mulheres e pessoas que adoptaram o género feminino", que pretende "lutar contra a discriminação de classe, género, sexualidade, saúde, religião e contra a institucionalização da dominação do sistema capitalista hegemónico branco em toda a sua complexidade".

"Dentro das nossas comunidades e de uma sociedade ocidental capitalista e patriarcal, queremos lutar contra todas as formas de opressão relacionadas com as nossas posições de mulheres negras. Mwasi é uma das vozes de pessoas africanos e pessoas com ascendência africana", continua. O grupo pretende recuperar a identidade e imagem como mulheres negras".

O festival deverá acontecer numa propriedade municipal, mas a parte restrita do evento acontece numa área pública, pelo que a autarca de Paris não deverá ter autoridade para proibir o evento, alega a organização, citada pela AFP na France24.

PUB

PUB