Tigre mata tratadora e jardim zoológico inglês é evacuado

Uma tratadora de animais foi morta por um tigre, esta segunda-feira, no jardim zoológico de Cambridgeshire, a pouco mais de 100 quilómetros a norte de Londres. O ataque ocorreu por volta 11h15 da manhã.

De acordo com alguns visitantes, citados pelo jornal Independent, a evacuação do zoo foi feita de forma ordeira, sem pânico, nem "correrias ou algo do género".

Segundo relata a BBC, foi aberta uma investigação ao incidente pela polícia de Cambridgeshire.

"Um tigre entrou num recinto com uma tratadora. Infelizmente a tratadora do zoo morreu no local", afirmou a polícia de Cambridgeshire. Para o local foram chamados os serviços de emergência, incluindo um helicóptero, mas não foi possível salvar a funcionária, cuja identidade não foi revelada.

O site oficial do Zoo Park descreve o jardim zoológico como "A Terra dos Tigres".

A comunidade de tigres do Hamerton Zoo é uma atracção local e existe desde 2001.

O Hamerton Zoo fechou durante esta segunda-feira e continuará encerrado nesta terça-feira.

O jardim zoológico acolhe tigres-malaios, tigres-de-bengala, chitas, lobos, raposas, cangurus e várias espécies de primatas, pássaros, répteis e animais domésticos.

