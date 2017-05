Grupo Kyaia entra no segmento dos chinelos de cortiça

Foi apresentada ao mundo como a primeira marca de chinelos (também conhecidos pela designação inglesa flip-flops) de cortiça: As Portuguesas nasceram em Março de 2016 pela mão da EcoChic uma startup incubada na Amorim Cork Ventures. Agora anuncia ao mundo a entrada no seu capital do maior grupo nacional de sector, o grupo Kyaia, que detém marcas como a Fly London.

De acordo com a informação foi divulgada pela mão do grupo Amorim – afinal o mentor da empresa Ecochic criada pelo empreendedor Pedro Abrantes – o grupo Kyaia vai trazer ao projecto o seu know how “em matéria de produção, logística e rede de distribuição dos flip-flops As Portuguesas” contribuindo para o crescimento internacional da marca.

De acordo com a informação divulgada, os flip-flops foram alvo de atenção de inúmeros mercados internacionais, “principalmente do Médio Oriente, mas também dos EUA, França, Alemanha e Reino Unido”. O facto de ter na cortiça a sua principal matéria-prima e elemento diferenciador, apresenta como benefícios “o conforto, uma tira ergonómica, o facto de apresentar maior resistência na ligação tira e sola, assegurando ainda uma maior aderência em pisos molhados”. A EcoChic está neste momento a apresentar a sua terceira coleção ao mercado.

No âmbito desta parceria, a coleção de 2018, que chegará ao mercado no final do ano, está a ser trabalhada por Pedro Abrantes em estreita colaboração com os grupos Amorim e Kyaia.

Citado no comunicado enviado às redacções, Fortunato Frederico, presidente do grupo Kyaia, e, até há pouco tempo, presidente da associação do sector, a APPICAPS, referiu que não hesitou em avançar com a parceria assim que lhe surgiu a oportunidade de se tornar sócio deste projecto. "Apesar de sermos uma empresa com uma longa atividade e know-how no negócio do calçado, com este acordo entraremos pela primeira vez no segmento dos flip-flops, com um produto que consideramos ter grande potencial”, afirmou

Já Pedro Abrantes, CEO da Ecochic refere ser "uma honra" juntar no mesmo projeto o líder mundial do setor da cortiça e o líder nacional do sector do calçado. "Depois do apoio da Corticeira Amorim, cujas valências de I&D foram fundamentais para a maturidade alcançada em termos de desenvolvimento de produto, o apoio da Kyaia acelerará agora o processo de crescimento internacional d’As Portuguesas, que beneficiará do vasto know-how e da rede comercial deste parceiro”, escreve o empreendedor no já referido comunicado.

