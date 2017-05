Draghi vê “progressos significativos” em Portugal, mas banca ainda preocupa

Portugal está a registar “progressos significativos em todas as dimensões”, mas o país precisa de ter atenção às vulnerabilidades que persistem, “especialmente no sector bancário”, defendeu esta segunda-feira o presidente do Banco Central Europeu.

Numa audição realizada na comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, Mario Draghi falou sobre a situação especifica de Portugal em resposta ao deputado do PS, Pedro Silva Pereira. E apesar de dar conta de uma melhoria da conjuntura que atravessa o país, as suas palavras foram também de aviso em relação à fragilidade do sector bancário.

“Portugal apresentou progressos significativos em todas as dimensões”, começou por dizer o presidente do BCE, citado pelo Jornal de Negócios. Esta declaração surge na semana a seguir à Comissão Europeia ter recomendado a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo.

Logo a seguir, contudo, alertou que Portugal continua a apresentar “muitas vulnerabilidades, especialmente no sector bancário”. Em linha com aquilo que tem vindo a ser assinalado pelos responsáveis da autoridade monetária, Draghi nota a existência de um nível muito alto de crédito malparado, um problema que “tem de ser tratado para bem dos próprios bancos e para que seja possível aproveitar ao máximo a capacidade dos bancos financiarem a economia”.

Na mesma audição, o presidente do BCE deu conta da vontade do banco em manter para já os estímulos à economia da zona euro, nomeadamente um nível baixo de taxas de juro e o programa de compra de dívida pública.

