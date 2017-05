Ernesto Valverde é o novo treinador do Barcelona

Está encontrado o sucessor de Luis Enrique no comando técnico do Barcelona: o escolhido foi Ernesto Valverde, que nas últimas quatro épocas orientou o Athletic Bilbau. O treinador de 53 anos assinará um contrato válido por duas temporadas com o Barcelona e será apresentado na próxima quinta-feira.

“Valverde tem capacidade, critério, conhecimento e experiência. É um amante do futebol de formação e tem um estilo de trabalho como o do Barça”, sublinhou o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. “Tem uma altíssima capacidade de trabalho e é um apaixonado da aplicação da tecnologia nos treinos e na gestão dos jogos”, acrescentou o dirigente.

Será um regresso de Valverde ao Barcelona, por onde passou, enquanto jogador, no final da década de 1980. Foi orientado por Johan Cruyff nas duas épocas em que vestiu de “blaugrana” (1988-89 e 1989-90), tendo disputado 29 jogos e marcado dez golos. Ao serviço do Barça Valverde conquistou uma Taça das Taças e uma Taça do rei.

A carreira de Ernesto Valverde tem sido feita quase totalmente no futebol espanhol. A única experiência no estrangeiro aconteceu já como treinador, com uma dupla passagem pela Grécia, onde orientou o Olympiacos. Regressou a Espanha em 2012-13, para comandar o Valência, e desde 2013-14 era treinador do Athletic Bilbau.

A saída de Luis Enrique do Barcelona foi anunciada em Março pelo próprio treinador. “Pela minha maneira de viver a profissão, pela busca incessante de melhorar a minha equipa, preciso de descansar um pouco”, afirmou o técnico que assumiu o comando da equipa em 2014-15, sucedendo ao argentino Gerardo “Tata” Martino.

No sábado Luis Enrique comandou o Barcelona à conquista do último troféu sob a sua liderança – os catalães venceram a Taça do rei na final frente ao Alavés por 3-1. Foi o nono troféu em três anos: a época de estreia foi memorável, com a conquista da Liga espanhola, Taça do rei e Liga dos Campeões. No ano seguinte conquistou a Supertaça europeia, o Mundial de clubes e repetiu os triunfos na Liga espanhola e na Taça do rei. Em 2016-17 o técnico conquistou a Supertaça espanhola e a Taça do rei.

