Ederson leva CMVM a pedir esclarecimentos ao Benfica

As negociações em torno da transferência de Ederson para Inglaterra levaram a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a pedir esclarecimentos ao Benfica, nesta segunda-feira. Com a imprensa inglesa a dar conta de uma proposta a ronda os 51 milhões de euros e a anunciada viagem do guarda-redes para Manchester, o negócio chamou a atenção do regulador.

"Foram pedidos esclarecimentos à SAD do Benfica ao mercado até ao final do dia", assegurou fonte oficial da CMVM ao Dinheiro Vivo. O PÚBLICO já contactou o regulador para confirmar a informação, mas continua à espera da resposta.

Tudo indica que Ederson terá realizado no domingo, frente ao V. Guimarães, o último encontro com a camisola do Benfica. O percurso do brasileiro, já convocado para a selecção principal do Brasil, tem sido seguido com atenção por alguns colossos do futebol europeu e a carreira dos "encarnados" na Champions, nomeadamente a eliminatória frente ao Borussia Dortmund, terá contribuído para o "ataque" ao jogador no final da temporada.

