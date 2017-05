"Boa parte da nossa história ainda está debaixo de água"

Quase sempre presente no discurso dos políticos quando se trata de evocar a história de Portugal, sobretudo se estão no estrangeiro, a ligação do país ao mar é apresentada como uma marca identitária e como uma oportunidade de futuro. Mas quem olha para o estado a que chegou hoje a arqueologia náutica e subaquática nacional não diria que os políticos lhe dão tamanha importância, defende José Arnaud, presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) desde 1995.

PUB

“É absolutamente inacreditável que um país como o nosso, com a nossa história, boa parte dela ainda debaixo de água, possa viver de costas viradas para o património que vem ou pode vir do mar, para o manancial de informação que tem”, diz, lamentando a quase completa extinção do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), um serviço fundamental, ao qual se deve a cartografia arqueológica subaquática do litoral português, um trabalho sempre inacabado. “O que dizer de um serviço de náutica e subaquática que tem arqueólogos que não mergulham, barcos que não navegam e uma laboratório de conservação e restauro onde não há ninguém? Que praticamente não existe.”

Se fosse para lhe encontrar uma sede condigna, definitiva, a mudança do CNANS seria uma boa notícia, diz Arnaud, garantindo que até quinta-feira não havia qualquer informação sobre as futuras instalações. “A Direcção-Geral do Património Cultural tem mantido uma opacidade completa nesta matéria. Sabemos que a renda [no MARL] era muito onerosa e a solução nunca foi boa, mas não se pode mudar aquela reserva arqueológica em 15 dias. Mudar um tanque com um piroga com mais de 2000 anos não é como mudar um móvel da sala.”

PUB

Para José Arnaud, o que se passa com o CNANS é o que se passa com a arqueologia no geral – o “desmantelamento de todo o edifício que se construiu em 1997 e que pôs a arqueologia a falar com outras ciências, como a antropologia e a paleobotânica, que fez com que a arqueologia contasse”.

Hoje, com o “mesmo PS no Governo”, assiste-se a uma “situação que é de negligência criminosa” – a lei manda proteger o património, mas o Estado não tem como ou não sabe, diz o presidente da associação dos arqueólogos, alertando para o que aconteceu recentemente no Parque Arqueológico do Vale do Côa, com a vandalização de uma gravura com mais de dez mil anos.

PUB

PUB