Sindicato da ASAE ameaça pôr Ministério da Economia em tribunal

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASFASAE), reunida no sábado em Lisboa, aprovou "intentar, no imediato", uma acção judicial contra o Ministério da Economia para pedir indemnizações para os inspectores.

A violação do princípio constitucional "trabalho igual, salário igual" é o fundamento da acção, explica o sindicato em comunicado hoje divulgado, adiantando querer que o Ministério da Economia indemnize os inspectores-adjuntos e inspectores técnicos da

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), "em valor corresponde ao diferencial entre o vencimento efectivamente auferido e o vencimento que deveriam auferir", igual à dos inspectores da carreira de inspecção-superior que "exercem as mesmas funções".

O sindicato, naquele comunicado, ameaça com acções de protesto dos trabalhadores se a proposta de estatuto, que o Governo vai remeter à associação sindical até 9 de Junho, não contemplar as transições dos inspectores da ASAE para a carreira única, a tabela remuneratória e necessários suplementos remuneratórios, a regulação do acesso aos cargos de Direção da ASAE e o regime especial de aposentação.

Se não for satisfeita esta pretensão dos inspectores, a associação promete realizar vigílias, e "acções de protesto e sensibilização junto dos aeroportos, terminais de cruzeiros, marinas, estações de comboios, zonas de atracção turística", entre outros.

"A Assembleia de Delegados mandatou ainda a actual direcção nacional, para convocar três dias de greve nacional dos trabalhadores da ASAE, após 27 de Junho, caso a postura do Governo à mesa das negociações não sofra alterações", conclui no comunicado.

