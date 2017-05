Palavras, expressões e algumas irritações: burla

Palavra com origem castelhana, “burla” traduz-se por “acto ou efeito de burlar, de enganar para tirar proveito ou benefício”. Em direito, corresponde a “crime que consiste em enganar alguém para lhe extorquir quaisquer valores ou para obter lucros”.

Assim, “burlar” é o mesmo que “ludibriar”, “trapacear”. O dicionário dá exemplos de frases como “burlar um cliente” (acontece às vezes) e “burlar os eleitores” (acontece muito).

Por estes dias, a propósito do BPN e da sentença de Oliveira Costa (14 anos de prisão), o juiz Luís Ribeiro considerou ser esta “a maior burla da história portuguesa”. Explicando tratar-se de um conjunto crimes graves, com início em 2001, e que levaram à ruína da instituição financeira.

“Burlão” ou “burlador” são nomes aplicáveis a quem “burla”. Neste caso, os “acusados de burla, financiamento ilegal aos accionistas e de falsificação de contabilidade” foram 15. Há “trapaças” que exigem engenho e arte, pelo que só se conseguem em grupo e em teia.

Assim, “Oliveira Costa e os seus colaboradores mais directos terão forjado ‘documentos’ e alterado ‘registos contabilísticos de forma a ocultar e a justificar as suas actuações de apropriação de fundos e de obtenção de ganhos, em particular ocultando o seu benefício e a utilização de contas junto do Banco Insular e do BPN Cayman”, escreveu-se. Os já familiares… paraísos fiscais, onde se multiplicavam as sedes de sociedades, ajudavam a esconder o rasto do dinheiro.

Num sentido mais antigo, “burlar” também significa “fazer troça”, “escarnecer”, “zombar”. E é essa a sensação que fica de cada vez que alguém fala nas dificuldades dos bancos e na necessidade de os financiar.

Logo nos ocorre uma outra palavra pouco actual no uso mas não na prática: “embuste”.

Palavras, expressões e algumas irritações é uma rubrica do caderno P2, bem como A Semana Ilustrada, na edição de 28 de Maio com assinatura de Eduardo Salavisa

