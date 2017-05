Presidente das Filipinas diz que soldados podem violar "até três mulheres"

O Presidente das Filipinas foi criticado por fazer uma piada com violações num discurso a soldados, quando foi tranquilizá-los e dizer que assume toda a responsabilidade por possíveis abusos cometidos ao abrigo da lei marcial. "Irei para a prisão em vez de vocês. Se violarem três, direi que fui eu. Mas puta que os pariu, se se casarem com quatro, levam", disse o Presidente.

Phelim Kine, da Human Rights Watch, disse que o comentário do Presidente foi uma "chocante" tentativa de humor que envia uma mensagem equívoca aos sodados estacionados no Sul do país, na ilha de Mindanau, onde foi declarada a lei marcial devido a confrontos entre o Exército e grupos islamistas.

"Os comentários pró-violação de Duterte só confirmam alguns dos piores receios dos activistas de direitos humanos de que o Governo não só fará vista grossa a possíveis abusos militares em Mindanau, como os encoraja ostensivamente", disse Kine.

O porta-voz do Presidente, Ernesto Abella, disse que Duterte apenas usou uma linguagem "gabarola" para dar "todo o seu apoio aos homens e mulheres de uniforme" e "assumir total responsabilidade pelas suas acções".

Este domingo foram encontrados em Mindanau corpos de civis que foram executados. Segundo a polícia, os mortos eram agricultores. As suas mãos estavam atadas e junto dos corpos foi encontrada uma inscrição a dizer "traidores".

×

Os oito mortos foram atingidos com balas na cabeça perto de Marawi, a cidade de 200 mil habitantes onde há seis dias um grupo de combatentes islamistas, o Maute, que tem ligações ao Daesh, tenta manter o controlo de uma zona que ocupou.

A violência dos combates está a aumentar. Alguns dos que estão retidos na zona de conflito enviaram mensagens a pedir ao Exército para pôr fim aos bombardeamentos aéreos, disse à Reuters um político local, Zia Alonto Adiong, que coordena os esforços para retirar de lá os civis. "Há quem nada tenha para comer. Este conflito assumiu uma dimensão desproporcionada. O grau de destruição e a quantidade de pessoas afectadas é enorme. As pessoas temem pela vida."

No sábado, pelo menos 61 destes radicais foram mortos, assim como 15 militares que os combatem.

