EUA: Oito pessoas mortas a tiro no Mississípi

Pelo menos oito pessoas, incluindo um agente da polícia, foram baleadas mortalmente, na noite de sábado, no estado norte-americano do Mississípi, avança a Associated Press. De acordo com um porta-voz da polícia estadual de investigação criminal, as vítimas foram atingidas a tiro em três habitações no condado rural de Lincoln, a cerca de 100 quilómetros da capital do Mississípi, Jackson.

O presumível autor dos disparos foi detido. As autoridades não avançam para já mais informações sobre as circunstâncias do crime ou os motivos alegados pelo atirador. Desconhece-se ainda se este teria alguma relação com as vítimas.

