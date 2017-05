Morreu Gregg Allman, fundador do grupo Allman Brothers Band

O cantor, teclista e compositor Gregg Allman, co-fundador da banda rock dos anos 1970 The Allman Brothers Band, morreu este sábado aos 69 anos de idade. Segundo o comunicado no sítio oficial da internet, “morreu pacificamente em casa, em Savannah, no estado da Georgia.” O comunicado não adianta as causas da morte, mas sabe-se que o músico enfrentava muitos problemas de saúde nos últimos anos, nomeadamente foi diagnosticado com hepatite C em 1999 e passou por um transplante de fígado em 2010.

O grupo foi fundado por ele e pelo irmão Duane em 1969, sendo responsáveis por vários sucessos no anos 1979 (Ramblin’ man, Midnight rider, It's Not My Cross to Bear ou Melissa), altura em que ajudaram a definir o rock americano no contexto de um subgénero que acabaria por ficar conhecido como “southern rock”, música de raízes rock influenciada pelos blues, psicadelismo, country e pelo indefinível apelo sulista, um tipo de som que haveria de influenciar outras grupos como os Lynyrd Skynyrd. Ao longo dos anos foram tendo diversas formações, tendo-se separado e regressado várias vezes. Para além do grupo, Gregg manteve uma prolífica carreira a solo, tendo cancelado vários concertos em 2016 por motivos de saúde, o mesmo sucedendo com uma digressão que estava prevista para este ano.

Allman nasceu em Nashville, em 1947. Depois de terem tocado em várias bandas ele e o irmão resolveram formar em 1969 a Allman Brothers Band, acabando por lançar um primeiro álbum homónimo nesse ano. Em 1971 lançaram um álbum ao vivo – At Filmore East, que haveria de ser um sucesso comercial e crítico, tendo Duane morrido três meses depois, num acidente de mota, tinha então 24 anos. Gregg continuou com a banda, tocando ao longo dos anos com inúmeros músicos. O grupo acabaria por se dissolver pela primeira vez em 1976, depois de mais alguns lançamentos, regressando várias vezes ao activo ao longo dos anos. O seu último concerto data de 2014.

Para além do grupo, Gregg lançou o seu primeiro álbum a solo em 1973 (Laid Back) e o seu mais recente registo de originais data de 2011 – Low Country Blues. Em 1975, casou com a cantora Cher, tendo lançado um álbum conjunto – Two the Hard Way – antes do divórcio em 1978. Gregg deixa sua mulher, Shannon Allman, quatro filhos e também três netos.

