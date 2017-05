Morreu Miguel Urbano Rodrigues, jornalista e histórico do PCP

Morreu este sábado, aos 91 anos, o antigo jornalista e militante histórico do PCP Miguel Urbano Rodrigues. Irmão do escritor Urbano Tavares Rodrigues, deixa também mais de uma dezena de livros publicados em Portugal e no Brasil, de ficção mas também textos políticos, além das reportagens que fez em vários pontos do mundo, da Polónia ao Afeganistão.

Antes de se exilar no Brasil, durante o fascismo, Miguel Urbano Rodrigues foi redactor do Diário de Notícias e chefe de redacção do Diário Ilustrado.

No regresso a Portugal, após a revolução, torna-se chefe de redacção do Avante! e a seguir director de O Diário. Natural de Moura, entre 1990 e 1995 foi deputado da Assembleia da República pelo PCP, tendo ainda pertencido à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Num artigo publicado no Avante! em Novembro de 2016, o antigo jornalista mostrava discordância com a forma como via o PCP a apoiar a solução de governo do PS.

