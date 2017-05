Os sete compromissos dos candidatos do PSD às autárquicas de Outubro

Servir o cidadão, ser transparente e inovador, promover a prosperidade e a coesão social e territorial, assim como a sustentabilidade ambiental, económica e social, reforçar o papel da sociedade civil e defender a liberdade. Estes são os sete princípios com que os candidatos que integram as listas do PSD às autárquicas de 1 de Outubro se vão comprometer ao assinar a Carta 7.17. Mas esta carta de princípios é mais do que um compromisso ético e de transparência e aponta mesmo algumas orientações políticas estratégicas que devem ser seguidas durante o exercício dos cargos para que forem eleitos.

PUB

O documento de duas páginas A4 foi apresentado este sábado à tarde na convenção nacional autárquica dos sociais-democratas, no Porto, depois de ter sido anunciado na passada semana na convenção autárquica de Lisboa para os candidatos deste distrito. É agora alargada aos candidatos de todo o país e depois será simbolicamente entregue ao presidente do partido, Pedro Passos Coelho.

Ao subscrever a Carta 7.17, os candidatos comprometem-se a "vincular e orientar a sua iniciativa política a cada um dos sete compromissos". O primeiro é o "compromisso de servir", tendo o cidadão como "o princípio e do fim da acção política". Ou seja, terão que ouvir o povo e dar expressão às ambições da comunidade, de forma a tomar decisões "no nível mais próximo dos cidadãos". Os candidatos do PSD "são enérgicos no Governo e não são força de bloqueio na oposição".

PUB

O segundo compromisso é com a transparência como "garantia do bom governo", e o PSD sente necessidade de fazer os seus candidatos subscreverem um texto em que se comprometem a agir no "respeito pela lei, pela ética e pela moral nos assuntos públicos".

No capítulo da "prosperidade e da coesão social e territorial", os candidatos prometem dinamizar a economia local, promover o emprego e a coesão, assim como a "igualdade de oportunidades" e criar uma rede de protecção "através da qual nenhum cidadão é deixado para trás".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos casos da inovação e da sustentabilidade, os candidatos comprometem-se a "construir a 'cidade inteligente'", combatendo os problemas do presente e antecipando os do futuro através do recurso à tecnologia, mas tentando sempre ser os "guardiões da sustentabilidade ambiental, do rigor financeiro e da coesão social". Para isso, devem reforçar a protecção das áreas ambientalmente sensíveis, defender um "urbanismo de qualidade", apostar nas energias limpas e na eficiência energética. "É-lhes exigido que coloquem o rigor financeiro acima dos desejos momentâneos que oneram e pesam sobre as gerações futuras", lê-se no documento.

Como o exercício de cargos autárquicos é aquele em que os políticos trabalham mais perto dos eleitores, os candidatos sociais-democratas terão que ajudar a "ultrapassar a crise do sistema representativo" e comprometem-se a reforçar o papel da sociedade civil no processo de tomada de decisões, mas também a exigir uma maior descentralização para as autarquias.

Em último lugar da lista vem o "compromisso com as liberdades", em que os candidatos subscrevem o princípio de que "a liberdade funciona, sempre". Os sociais-democratas terão que "oferecer uma visão de autarquia onde qualquer cidadão se sinta em casa", e tenha a "liberdade de construir um projecto de vida, de constituir família, de professar uma religião, de participar na vida da polis, de criar uma empresa ou uma obra de arte".

PUB

PUB