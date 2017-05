Movimento Cidadãos por Lisboa pretende manter acordo com PS

O movimento independente Cidadãos por Lisboa, que integrou as listas do PS à Câmara e à Assembleia Municipal nas últimas duas eleições, pretende manter o acordo de coligação para as próximas autárquicas, noticia a agência Lusa.

Este movimento, constituído há 10 anos, integrou as listas socialistas nas eleições autárquicas de 2009 e 2013, fazendo também parte do actual executivo camarário, nomeadamente à frente das pastas das Finanças, Habitação e Direitos Sociais.

Contactada pela agência Lusa, a deputada municipal Ana Gaspar apontou que está em cima da mesa um novo acordo de coligação com os socialistas para as eleições de 1 de Outubro.

“Naturalmente que haverá conversações, que não se iniciaram ainda formalmente, entre o PS e os Cidadãos por Lisboa” para a formação de uma lista conjunta à Câmara Municipal, apontou Ana Gaspar.

Considerando que as alianças passadas “resultaram em cheio”, a eleita salientou: “Nada nos faz crer que o acordo não se mantenha, vamos ver de parte a parte o que há para negociar.” E defendeu: “Vale a pena continuar a apostar, Lisboa mudou profundamente.”

Esta informação foi confirmada pela vereadora da Habitação, Paula Marques, que também integra o movimento independente. “Sim, vale a pena continuar com responsabilidade no governo da cidade”, respondeu à agência Lusa, explicando que será necessário “um novo acordo, dado que os desafios agora são outros e a realidade mudou”.

Questionada sobre a continuação à frente da pasta da Habitação, Paula Marques vincou: “Sim, gostaria, porque gosto muito daquilo que faço e tenho vontade de continuar.”

A deputada municipal Ana Gaspar vai ser também a primeira candidata dos Cidadãos por Lisboa a uma Junta de Freguesia, revelou a própria. Ana Gaspar irá encabeçar “uma lista independente apoiada pelo PS” à Junta de Freguesia das Avenidas Novas, actualmente presidida por Daniel Gonçalves (PSD).

“Os Cidadãos por Lisboa, para as próximas eleições, têm uma nova aposta, que é a aposta numa Junta de Freguesia, a das Avenidas Novas. A candidata vou ser eu e a mandatária será a Helena Roseta”, actual presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, informou.

