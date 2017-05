Sexta-feira o Dia da Greve?

Não para me darem razão, o certo é que em mais uma Sexta-feira os sindicatos da função pública decidiram-se por mais um dia de greve. Ora como se caiu no ridículo em criar dias para tudo, já agora não seria oportuno considerar a sexta como o Dia da Greve? Embora mantenha a minha opinião da inoportunidade da escolha do dia, hoje, em boa hora apareceu a equipa de enfermagem no cumprimento do seu dever, não deixando de confessar que não eram fura-greves mas entenderam não ser justo obrigar os utentes que deles muito dependem a tantas despesas extra. Assim, numa critica construtiva e habituado que estou a cortar a direito, sendo exemplo disso a minha última carta critica à demagógica tolerância do dia 12, a tal 6.ª feira dada pelo Governo, hoje, com o mesmo espírito aberto aqui estou agradecendo e pedindo que sirva também de exemplo a decisão destes funcionários que souberam pôr acima dos seus interesses a sua nobre missão. Bem hajam.

Jorge Morais, Porto

Os advogados dos maiores burlões de sempre

Todos os condenados no caso BPN, José Oliveira Costa, Luís Caprichoso, José Vaz de Mascarenhas e Francisco Sanches são defendidos por "conceituados" advogados que, para surpresa geral dos portugueses, continuam a afirmar que os seus clientes são as pessoas mais sérias que há e que só o Excelentíssimo Juiz que proferiu na passada quinta feira a sentença que os condenou a vários anos de prisão, movido por estranhas e terríveis forças ocultas, não conseguiu ver toda essa plenitude de seriedade, bondade e desprendimento de bens materiais que os seus constituintes revelam.

É evidente que os advogados fazem o seu papel, iludem as suas consciências (se é que as têm) e tentam engordar as suas contas bancárias mas chegar ao ponto de quase culpar o juiz, como fez o advogado Paulo Farinha Alves defensor de Luís Caprichoso, pela sentença que proferiu é, convenhamos, um pouco demais. Não seria tempo dos próprios advogados reflectirem sobre as suas condutas e as declarações que proferem, esquecendo que para além do seu negócio de ser advogado existe a verdade? Penso que aos advogados é exigível um pouco mais do que aos que, injustamente por vezes, são denominados de "artistas". Contrariamente ao que era uma realidade há anos atrás, hoje, quase ninguém acredita no que a maioria dos advogados dizem. É triste, não é?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

