Morreu Zbigniew Brzezinski, ex-conselheiro de Jimmy Carter

O norte-americano de origem polaca Zbigniew Brzezinski, ex-conselheiro de Segurança Nacional do antigo Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, morreu esta sexta-feira, aos 89 anos, comunicou a sua família.

“O meu pai morreu tranquilamente esta noite”, escreveu Mika Brzezinski, filha do antigo conselheiro, na sua conta de Instagram. A causa da morte de Brzezinski, num hospital de Falls Church, no estado da Virgínia, não foi divulgada. Filho de um diplomata, foi conselheiro de Segurança Nacional de Carter nos quatro anos de mandato do Presidente democrata, tendo sido um dos principais estrategas da política externa nessa altura.

Foi o que aconteceu durante a crise dos reféns no Irão – quando 52 norte-americanos foram feitos reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teerão – e aquando da invasão soviética no Afeganistão, ambos no final dos anos 1970. “Ele teve um papel essencial em todos os acontecimentos de política externa durante a minha administração”, escreveu Jimmy Carter no seu tributo, referindo ainda a sua contribuição para a normalização das relações com a China ou a sua acção na assinatura do tratado SALT II sobre controlo de armamento. “Era brilhante, dedicado e leal, e manteve-se um conselheiro próximo do meu trabalho no Centro Carter. Sentirei a sua falta”, escreveu.

Depois de Jimmy Carter ter perdido para Ronald Regan em 1981, Brzezinski viria a publicar diversos livros, entre os quais as memórias sobre o período que passou na Casa Branca, em 1983. Foi ainda consultor para assuntos internacionais do Centro Georgetown e ensinou política externa norte-americana na Universidade John Hopkins.

Foi um dos poucos especialistas de política externa nos Estados Unidos a alertar contra a invasão do Iraque em 2003, sendo também crítico, mais recentemente, das medidas de Donald Trump. Em Fevereiro, interrogou mesmo no Twitter: “Existe mesmo uma política externa neste momento?”

Brzezinski nasceu em Varsóvia, na Polónia, em 1928, obtendo o grau de doutor em Ciência Política na Universidade de Harvard em 1953. Em 1958 viria a optar pela nacionalidade norte-americana.

