Jared Kushner terá tentado abrir um canal secreto de comunicação com a Rússia

Jared Kushner, genro e um dos principais conselheiros do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá explorado a possibilidade de abrir uma via secreta de comunicação com Moscovo, de acordo com o Washington Post e o New York Times. Nas notícias deste sábado é avançado que a discussão para criar esse "canal de comunicação secreto e seguro" terá acontecido num encontro ocorrido em Dezembro. A Casa Branca não comenta estas últimas notícias.

Kushner é uma das pessoas visadas pelo FBI na investigação sobre as alegadas ingerências russas nas eleições presidenciais de 2016. Esta sexta-feira tinha ficado a saber-se que o FBI estava concentrado nos encontros que o genro do Presidente teve com o embaixador russo em Dezembro, porque poderia ter informação relevante, embora não fosse um dos principais alvos da investigação, nem suspeito de qualquer irregularidade ou crime.

As mais recentes notícias – que citam fontes oficiais norte-americanas como fontes – apontam para que Kushner tenha falado com o embaixador russo Sergei Kisylak sobre a criação de um canal secreto de comunicação usando instalações diplomáticas russas nos Estados Unidos. O embaixador russo nos Estados Unidos terá reportado o teor do encontro aos seus superiores, mas o New York Times adianta, no entanto, que esse canal – que poderia ser usado para discutir a Síria e outras questões políticas – nunca chegou a ser estabelecido. De acordo com as mesmas notícias, o primeiro conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, também terá estado presente na reunião realizada na Trump Tower, em Nova Iorque.

Recorde-se que o inquérito do FBI, agora dirigido pelo procurador especial Robert Mueller, tenta esclarecer a existência de uma eventual coordenação entre membros da equipa eleitoral de Trump e o governo russo.

