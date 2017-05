Falha em aeroportos londrinos afecta milhares de passageiros em todo o mundo

Uma falha no sistema informático da companhia aérea Brittish Airways levou a companhia a cancelar todos os voos nos dois maiores aeroportos da capital do Reino Unido (Heathrow e Gatwick). O erro no sistema está a afectar milhares de passageiros e outros aeroportos internacionais, como os das cidades de Hong Kong, Nova Iorque, Roma e até Lisboa – onde já se regista um voo cancelado para Londres. O jornal britânico Guardian garante que foram afectados mais de 1000 voos.

PUB

Para além das partidas canceladas em Londres, muitos aviões – tanto os que transportam passageiros para fazer escala como aqueles que têm a capital inglesa como destino final – não estão a dar entrada nos dois aeroportos, possivelmente devido à falta de capacidade aeroportuária para acolher as aeronaves, que se vão amontoando nas pistas de Heathrow e Gatwick.

John Strickland, um consultor da indústria aérea, acredita que as perturbações se podem arrastar para além deste fim-de-semana: os cancelamentos, atrasos e acumulação de aviões nos aeroportos estão a causar problemas “em cadeia”, que podem demorar dias até serem resolvidos, explicou à BBC.

PUB

O CEO da British Airways, Alex Cruz, referiu que o problema está relacionado com uma falha no abastecimento de energia, garantindo que não está em causa um ciberataque informático. Nos dois aeroportos londrinos existem longas filas de espera – até para sair do terminal – e os passageiros vão demonstrando o seu descontentamento nas redes sociais.

As complicações começaram na manhã deste sábado, com o atraso de alguns voos; porém, era referido que o problema estaria resolvido até às 18h.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible. — British Airways (@British_Airways) 27 de maio de 2017

Mas, ao início da tarde, todos os voos da companhia nos dois aeroportos londrinos foram cancelados. "Pedimos desculpas pela quebra do sistema informático", comunicou, na altura, a companhia através do Twitter, adiantando que estavam "a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível".

Na sequência de um "problema global com o sistema informático" da companhia, os responsáveis de Heathrow e Gatwick aconselham os passageiros com viagem marcada para este sábado naquela transportadora britânica a que não se dirijam aos aeroportos. "Os passageiros que viajarão com a British Airways deverão verificar o estado do voo amanhã [domingo] de manhã antes de se deslocarem ao aeroporto", lê-se no site do aeroporto de Heathrow.

Milhares de passageiros afectados

No comunicado, é referido que está a ser prestada assistência aos passageiros afectados: água, snacks, e vouchers para refeições, assim como transporte para Paddington, uma cidade a cerca de 30 quilómetros do aeroporto. A todos os passageiros será oferecida a possibilidade de reagendarem o voo ou de serem reembolsados.

Uma das maiores confederações sindicais britânicas, a GMB, referiu que o problema poderia ter sido evitado se a companhia aérea não fizesse outsourcing (subcontratação) dos seus serviços informáticos. O responsável aeronáutico da GMB, Mick Rix, fala em dezenas de milhares de passageiros afectados.

"[A falha] bloqueou todo o sistema portanto nenhum avião da British Airways pode descolar. Não conseguem mover a bagagem. Na verdade, não conseguem fazer nada", afirmou o especialista em aviação, Julian Bray, citado pela BBC. O erro afectou ainda os call centers, a aplicação móvel e o site da transportadora aérea.

Update. I have now been on a 3 hour line just to leave @British_Airways terminal. Right, just to get out. Total mayhem here. No supervision. — Dan Abrams (@danabrams) 27 de maio de 2017

Nas redes sociais, o descontentamento é evidente, enquanto se multiplicam fotografias da bagagem acumulada e das longas filas de espera. "Estive à espera três horas só para sair do terminal. Só para sair. É o caos total", escreve o utilizador Dan Abrams no Twitter.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda que não haja qualquer ligação conhecida, no site do aeroporto de Heathrow contam-se vários voos cancelados de outras companhias que não só os da British Airways, como a American Airlines, a AirBerlin, a Qatar ou a Japan Airlines. Já no site do aeroporto de Gatwick, não existe qualquer referência directa aos voos cancelados: nas viagens da British Airways surge apenas uma indicação para "contactar a companhia".

Não é a primeira vez que uma situação destas acontece. Na semana passada, a transportadora alemã Lufthansa e a francesa Air France sofreram uma falha global no sistema que impossibilitou o embarque de passageiros mas foi rapidamente corrigida. A 10 de Maio, uma avaria no sistema de abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa afectou centenas de voos e fez com que milhares de passageiros ficassem retidos no local.

PUB

PUB