"Lucho" despede-se com mais uma Taça do Rei para o Barcelona

Com a saída anunciada do Barcelona já há muito tempo, Luis Enrique conquistou a Taça do Rei no seu último jogo no banco, com um triunfo da equipa catalã no Vicente Calderón, em Madrid, frente ao Alavés por 3-1.

PUB

Foi o 29.º triunfo do Barça na competição, onde continua a ser, de longe, a equipa com mais títulos (o Athletic Bilbau tem 23), e o terceiro triunfo consecutivo, sempre com Luis Enrique no banco (é a única prova que venceu sempre nos três anos em que foi treinador do Barcelona).

Lionel Messi abriu as hostilidades aos 30’, mas o jovem francês Theo empatou pouco depois para a equipa basca. O jogo ficaria praticamente decidido ainda antes do intervalo. Em cima dos 45’, Neymar faz o 2-1, após passe de André Gomes, que entrara aos 11’ para a defesa substituindo o lesionado Mascherano - o brasileiro parece, no entanto, ligeiramente adiantado quando o português lhe passa a bola.

PUB

Logo a seguir, Paco Alcácer fez o 3-1 final, confirmando o nono troféu para o Barcelona nos três anos com “Lucho” - dois campeonatos, três taças, uma Supertaça de Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes.

PUB

PUB