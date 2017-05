Emery termina com o rumor Jesus: "Presidente do PSG quer que eu continue"

Muito se tem falado da continuidade de Unai Emery como treinador do PSG e da sua substituição por Jorge Jesus, mas o técnico espanhol, depois de conquistar a Taça de França com o PSG (vitória sobre o Angers por 1-0), garante que tem a confiança da direcção do clube para continuar.

PUB

"As minhas conversas com o presidente são para continuar o trabalho na próxima época e no futuro. O presidente quer que eu continue. Tenho mais um ano de contrato e estou feliz aqui. Acredito que esta equipa pode crescer, e com o apoio dos jogadores e do presidente vamos melhorar. Há muitos bons jogadores nesta equipa para podermos evoluir e eu quero continuar este trabalho", declarou Emery, que chegou esta época ao PSG.

Depois de uma temporada em que perdeu o domínio do futebol gaulês para o Mónaco de Leonardo Jardim, o PSG conseguiu o prémio de consolação, vencendo a Taça de França pelo terceiro ano consecutivo. Na final disputada em Saint Denis, a equipa parisiense bateu o Angers por 1-0, mas teve de esperar até ao tempo de compensação para celebrar.

PUB

O único golo do jogo chegou nos instantes finais do jogo e de autogolo. Angel di Maria marcou o canto e Issa Cissokho, defesa do Angers, acabou por introduzir a bola na própria baliza.

PUB

PUB