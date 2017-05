Dortmund conquista Taça da Alemanha em Berlim

O Borussia Dortmund cansou-se de perder finais e, depois de ter sido derrotado nas três últimas decisões da Taça da Alemanha, finalmente ganhou, derrotando neste sábado em Berlim o Eintracht Frankfurt por 2-1.

Foi a quarta vez que o Borussia conquistou a Taça da Alemanha (igualou o Eintracht o Colónia e o Nuremberga), mas continua a ter mais finais perdidas (5) que ganhas, sendo que nas últimas três temporadas perdeu duas finais com o Bayern Munique e uma com o Wolfsburgo. A última vez que conquistara o troféu fora em 2012.

No Estádio Olímpico, a equipa comandada por Thomas Tuchel, com o português Raphael Guerreiro a titular, colocou-se em vantagem aos 8’, com um golo de Ousmane Dembelé, com a equipa de Frankfurt a empatar, ainda na primeira parte, aos 28’, por Rebic.

O Dortmund chegou ao 2-1 já na segunda parte aos 67’, com um penálti convertido por Pierre Emmerick Aubameyang, depois de uma falta cometida pelo guardião Hradecky sobre Pulisic, numa jogada que passou pelos pés de Guerreiro.

