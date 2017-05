Celtic conquista Taça e faz o pleno na Escócia

O Celtic de Glasgow conquistou a sua 37.ª Taça da Escócia, ao derrotar o Aberdeen por 2-1 numa final disputada em Hampden Park. Os “católicos” de Glasgow conseguiram, assim, a tripla das competições nacionais, depois de terem conquistado o campeonato e a Taça da Liga.

Dois dias depois de se terem cumprindo 50 anos desde o triunfo europeu do Celtic em Lisboa, os verde-e-brancos de Glasgow confirmaram o seu domínio absoluto do futebol escocês, mas não tiveram tarefa nada fácil perante um Aberdeen que queria acabar com um jejum de triunfos na Taça que durava desde 1990.

O Aberdeen até entrou melhor no jogo, marcando primeiro, aos 9’, por intermédio de Jonathan Hayes, mas o Celtic empatou pouco depois, aos 11’, por Stuart Armstrong.

Foi um jogo equilibrado, com oportunidades para os dois lados, e que acabou por ser decidido em tempo de compensação, quando já se pensava em prolongamento. O australiano Tom Rogic fez o 2-1 e deu o triunfo à equipa orientada por Brendan Rodgers, que terminou a época sem qualquer derrota nas competições internas – entre o campeonato e as duas taças, o Celtic venceu 43 jogos e empatou apenas quatro.

