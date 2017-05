Arsenal conquista Taça de Inglaterra

O Arsenal conquistou neste sábado a Taça de Inglaterra, ao derrotar o Chelsea em Wembley por 2-1. Este triunfo fez dos “gunners” a equipa com mais vitórias na competição (13) e de Arséne Wenger o treinador mais titulado (7 troféus).

Frente aos recém-consagrados campeões ingleses, o Arsenal entrou melhor no jogo e colocou-se em vantagem logo aos 5’, num lance com alguma polémica à mistura. Alexis Sanchez ganhou um ressalto a N’Golo Kanté à entrada da área do Chelsea, a bola foi na direcção de Ramsey, que estava fora-de-jogo mas que não chegou a tocar na bola e foi o avançado chileno a avançar para a área e meter a bola na baliza.

O árbitro assistente começou por ter a bandeirola levantada por fora de jogo de Sanchez, e os festejos dos “gunners” ficaram suspensos por alguns segundos. O árbitro foi consultar o seu colega de equipa e acabou mesmo por validar o golo do Arsenal.

Na segunda parte, a equipa de António Conte ficou a jogar com menos um elemento aos 68’, devido a uma ridícula expulsão de Victor Moses, que viu o segundo cartão amarelo após simular um penálti. Mesmo com dez, os “blues” conseguiram chegar ao empate, por Diego Costa, aos 76’, mas este duelo londrino iria mesmo cair para o Arsenal. Três minutos depois do empate, Aaron Ramsey fez o 2-1, após excelente assistência do recém-entrado Giroud.

