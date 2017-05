AEIS Agronomia conquista a Taça de Portugal de râguebi

A AEIS Agronomia conquistou neste sábado a Taça de Portugal/Placard de râguebi após derrotar na final, disputada em Setúbal, o GDS Cascais, por 16-8. Com este triunfo o clube lisboeta passa a somar dez vitórias na prova, igualando o Benfica no topo das equipas que mais vezes venceram a competição. José Rodrigues foi a figura da partida ao marcar todos os pontos dos “agrónomos”.

PUB

Após perder há duas semanas a final do campeonato frente ao CDUL no último minuto, a AEIS Agronomia acabou por concluir uma época em que se exibiu em muito bom nível com uma vitória justa. Num duelo táctico entre dois antigos seleccionadores nacionais, a equipa liderada por Frederico Sousa confirmou dentro do campo o favoritismo, perante o conjunto comandado por Tomaz Morais que procurava, mais de duas décadas depois, voltar a conquistar um troféu.

Com oito vitórias na prova nos últimos 19 anos, a AEIS Agronomia chegou ao final da primeira meia hora a ganhar por 10-0, após o abertura José Rodrigues marcar um ensaio convertido e uma penalidade. Aos 33’, o defesa cascalense Jared Page fez o único toque de meta da equipa de Cascais na partida, reduzindo a diferença para 10-5. No entanto, quatro minutos depois, com mais três pontos de José Rodrigues, a formação da Tapada da Ajuda aumentou a vantagem para oito pontos (13-5).

PUB

Na segunda parte, a qualidade de jogo baixou, mas José Rodrigues voltou a estar em destaque, ao converter mais uma penalidade aos 52 minutos (16-5). A resposta da formação de Cascais foi imediata e, três minutos depois, Franco Correa voltou a colocar a diferença em oito pontos (16-8).

Porém, a partir desse momento, apesar de o GDS Cascais ter o domínio territorial, a AEIS Agronomia soube defender-se, e segurou a vitória e a conquista da 10.ª Taça de Portugal/Placard.

PUB

PUB