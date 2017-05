The Gift fizeram Brian Eno subir ao palco em Londres

É uma das figuras mais influentes da música popular das últimas décadas, e uma das mais respeitadas do pensamento artístico de uma forma global, mas é raro vê-lo em palco a cantar. No entanto, esta sexta-feira, na emblemática sala Bush Hall de Londres, no contexto da ALTAR Tour International, que está a ser levada a cabo pelo grupo português The Gift, foi isso mesmo que aconteceu.

PUB

Durante a interpretação da canção Love without violins, o músico e produtor inglês juntou-se em palco aos The Gift, para surpresa da audiência, cantando a sua parte (a canção tem letra de Sónia Tavares e de Brian Eno) desse que foi o single de lançamento do álbum, que ele próprio produziu. Ao longo dos anos, Brian Eno tem colaborado habitualmente, na qualidade de produtor, com nomes como U2, David Bowie, Talking Heads ou Coldplay, isto depois de ter integrado os Roxy Music nos anos 1970 e paralelamente ao seu percurso a solo – ainda este ano lançou o álbum The Ship. A sua influência foi decisiva na chamada música ambiental. Isto para além de intervir nos mais diversos campos artísticos, com instalações ou exposições.

A digressão internacional de apresentação do disco da banda portuguesa despede-se do Reino Unido – depois da presença no The Great Escape em Brighton e no Bush Hall de Londres –, dirigindo-se agora para Berlim (Maschinenhaus, 30 de Maio) e Nova Iorque (Summer Stage, Central Park, 24 de Junho).

PUB

PUB

PUB