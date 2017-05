Para não esquecer Cannes

Western

Valeska Grisebach

PUB

Un Certain Regard

Foto Western dr

PUB

Violência, preconceito, rivalidade, instinto de dominação, desejo de reconhecimento: numa aldeia búlgara para onde foram destacados, os operários alemães de um estaleiro, homens tensos que parecem esculpidos na rocha como nos Westerns, participam do teatro do mundo. O delicado filme da alemã Valeska Grisebach encontra nos corpos, nos gestos, na sua tensão e melancolia, as nossas histórias de negociação com o mundo – muito antigas, essenciais.

120 Battements par Minute

Robin Campillo

Competição

Foto 120 battements par minute dr

É um filme sobre os anos 90 das lutas do Act Up de Paris, ramo da organização internacional de luta contra a sida. Quando, depois do silêncio dos anos 80 que amarrou vítimas, familiares e amigos a uma epidemia, as palavras jorraram, e o activismo forjou-se de forma visceral, eufórica e trágica. É um filme sobre gente que quis controlar a sua história e para isso fez política na primeira pessoa. É um filme comovido sobre a memória de um tempo. É um filme sobre hoje: em momento de crise social, política e moral, de desaparecimento das causas, faz da perda e da dúvida propostas incandescentes de inquietação para um colectivo.

Fábrica de Nada

Pedro Pinho

Quinzena dos Realizadores

Foto Fábrica de Nada dr

Há uma fábrica de elevadores na falência, decorrem as negociações para os despedimentos. Não há redenção à vista. Fábrica de nada: proposta de pensamento e agitação, agora que não se consegue ler o mundo. Grande filme instável, entre o ensaio e o musical, tanto monta debate sobre o património ideológico do século XX como estimula os intérpretes “a fazer como nos filmes”, a cantar e dançar. Não estabiliza, o que o torna angustiante. Está sempre a questionar (-se), a dar e a tirar, a acreditar e a destruir. Mas depois inventa, com várias estocadas, a sua forma de autogestão.

Happy End

Michael Haneke

Competição

Foto Happy End dr

O essencial, no novo filme do cineasta austríaco já duas vezes premiado com a Palma de Ouro, é a aventura subterrânea e inquietante pela solidão, pelo egoísmo, pela falta de empatia. Com uma subtileza que talvez tenha derrotado os que esperavam “filme choque”. Happy End fala do mundo falando de “nós”, e “nós” é uma família europeia burguesa. Um filme coral – Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz e outros - em que não pode haver grupo. A nossa maneira de viver.

Good Time

De Josh e Ben Safdie

Competição

Foto Good Time dr

Ascensão à competição de dois irmãos revelados na Quinzena dos Realizadores com The Pleasure of Being Robbed, 2008, e Vão-me Buscar Alecrim, 2009. Uma noite no submundo nova-iorquino, um assalto que corre mal, um criminoso ofegante para tirar o irmão da prisão. A expressividade fantasista do caos no cinema dos Safdie. E uma surpresa que vai dar que falar: o inglês Robert Pattinson a “desaparecer” na personagem de um criminoso americano.

The Day After

Hong Sang-Soo

Competição

Foto The Day After dr

As mulheres da vida e as mulheres que (não) ficaram na memória de um editor, as que ele engana e as de que ele se esquece, o falhanço dos ideais perante a realidade. Ele chora várias vezes, é como um grito. É esse o movimento íntimo do cinema de Hong Sang-soo: progressão sensorial que se abeira do fracasso humano. E nesse percurso, entre comédia, álcool e mal entendidos, uma revelação.

Jeannette, l’Enfance de Jeanne d’Arc

Bruno Dumont

Quinzena dos Realizadores

Foto Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc dr

A música é da autoria de Igorrr, vai do electro ao heavy metal, mas há espaço para “rapar”. As coreografias são de um homem do circo e da mímica, Philippe Decouflé. O texto de duas exaltações de Charles Péguy (1873-1914), Jeanne d’Arc e Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, é cantado no plateau por actores que não sabem cantar, entre os quais duas miúdas que interpretam Joana d'Arc aos oito e aos 16 anos, a idade do despertar, quando se mete em marcha para libertar a França da opressão inglesa, missão encomendada pelos santos. Este filme faz dos improváveis encontros uma série de dificuldades que leva o espectador a negociar o seu caminho em direcção à graça. Dumont provocou êxtase místico: aplausos entusiásticos para esta comédia musical.

Visages, Villages

Agnès Varda e JR

Fora de competição

Foto Visages, Villages dr

Ela tem 89 anos, ele menos 50, encontram-se como se o devessem ter feito há muito, ele com a sua atenção amorosa aos mais velhos, à avó e a todas as rugas que fotografa nos retratos gigantes que cola nas paredes do mundo, ela com uma curiosidade sem desculpas por tudo, pelos murais que são os rostos e pelas ruas (Visages, Villages, afinal, como Mur, Murs, de 1980). A viagem pela França esquecida é um investimento de memória e de imaginação, como se devolvessem isso a quem encontram, filmam e fotografam.

24 Frames

Abbas Kiarostami

Sessão Especial

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto 24 Frames de Abbas Kiarostami dr

São 24 “cenas”, duas horas de filme, realismo imaginado, fabricado e animado, a partir de fotografias que o cineasta iraniano tirou. Para encontrar a vida antes e depois da imagem imobilizada. Como se uma natureza-morta desenrolasse, sem precisar de autorização humana, a sua vida própria — a melancolia vai tomando conta da experiência de assistir a 24 Frames, a vida continuou sem Abbas Kiarostami. Foi o último filme que nos deixou.

PUB

PUB