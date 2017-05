Polícia procura suspeitos de assalto em Penafiel

A Polícia Judiciária e a GNR lançaram uma operação para interceptar três homens armados suspeitos de terem assaltado, nesta sexta-feira, um homem à saída de um banco, em Penafiel. A situação ocorreu pelas 14h30, na rua Conde Ferreira, no centro daquela cidade, revelou ao PÚBLICO o tenente-coronel Ferreira da GNR.

O tenente-coronel relatou que, no momento do assalto, um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), que se encontrava no local, interveio, disparando para o ar. Os suspeitos fugiram entretanto e, até ao momento, não foram interceptados ou identificados.

A GNR não possui informação de que algum dos três suspeitos tenha disparado de volta.

Várias patrulhas daquela força de segurança e militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública estão posicionados “posicionadas em locais que a GNR considera adequados”, explicou o tenente-coronel.

Texto editado por Pedro Sales Dias

