Genro de Trump investigado pelo FBI por causa das ligações à Rússia

O genro e conselheiro de Donald Trump, Jared Kusnher, também está a ser investigado pelo FBI sobre a possível interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, noticia o Washington Post, que cita fontes ligadas à investigação.

Apesar de estas fontes terem revelado ao jornal norte-americano que Kushner não está a ser acusado de qualquer irregularidade, nem será um dos principais alvos da investigação, sabe-se que o FBI está especialmente concentrada nos encontros que o genro do Presidente teve com o embaixador russo em Dezembro desse ano, já depois de Trump ter sido eleito, e com um banqueiro de Moscovo. Por isso, as autoridades acreditam que Kushner, um dos conselheiros mais próximos de Trump, pode ter informação importante sobre o caso.

Um dos membros da sua equipa de advogados, Jamie Gorelick, lembrou que Kushner já se tinha, anteriormente, voluntariado para partilhar com o Congresso “o que ele sabe sobre essas reuniões”. “Ele vai fazer o mesmo se for contactado no âmbito de qualquer outro inquérito”, afirmou ainda Gorelick,

Uma porta-voz do Departamento de Justiça, Sarah Isgur Flores, não confirmou nem desmentiu a notícia ao Washington Post. O FBI, por sua vez, não quis comentar.

No início de Dezembro, Kushner encontrou-se em Nova Iorque com Sergey Kislyak, o embaixador russo nos EUA, e depois enviou um assessor para se encontrar com o responsável de Moscovo novamente. Nessa reunião estava também presente Michael Flynn, na altura conselheiro para a segurança de Trump, e que depois se demitiu por ter omitido informação sobre as suas ligações ao Kremlin ao vice-presidente Mike Pence.

Também em Dezembro, o genro e conselheiro de Donald Trump reuniu-se com Sergei Gorkov, presidente do Vnesheconombank, que foi alvo de sanções por parte de Washington devido à anexação da Crimeia.

