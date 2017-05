Suspeito do atentado de Manchester ligou à família a pedir perdão

Salman Abedi, o homem que se fez explodir na noite da passada segunda-feira na Manchester Arena depois de um concerto de Ariana Grande, matando pelo menos 22 pessoas, ligou à mãe, que vive na Líbia, para pedir perdão, 15 minutos antes do atentado. A informação foi prestada ao jornal inglês The Independent por um responsável pelo combate ao terrorismo na Líbia.

Por seu lado, a CNN diz que um dos irmãos de Salman, Hashem, admitiu que ele próprio recebeu um telefonema do irmão minutos antes de este se fazer explodir em Manchester.

Hashem foi detido, em conjunto com o pai, após o ataque em Inglaterra. “O irmão mais novo, Hashim Ramadan Abu Qassem al-Abedi – detido na Líbia na sequência do atentado – tinha conhecimento dos movimentos do irmão sobre o plano”, afirmou o porta-voz das forças de segurança em Trípoli, Ahmed Ben Salem, a um canal privado líbio.

Hashem admitiu que recebeu o telefonema mas negou, durante os interrogatórios a que foi sujeito, que tivesse conhecimento do que Salman iria fazer. No entanto, as autoridades líbias não acreditam nesta versão, mantendo a convicção de que o irmão mais novo sabia mesmo “todos os detalhes” sobre o atentado.

O outro irmão, Ismael Abedi, foi também detido, mas em Manchester. O Guardian noticia ainda nesta sexta-feira que a polícia deteve também no Reino Unido três primos do autor do atentado.

