Ataque contra cristãos coptas mata pelo menos 23 pessoas no Egipto

Um grupo de homens armados atacou um grupo de vários cristãos coptas, esta sexta-feira, no Egipto. A informação está a ser avançada por um canal televisivo estatal. O ataque, que ocorreu na província de Minya, localizada a cerca de 300 quilómetros ao sul do Cairo, terá provocado a morte de pelo menos 23 pessoas, de acordo com os números citados pela BBC e Reuters. O jornal espanhol El Mundo sobe o número de vítimas mortais para 24 e avança ainda que existem pelo menos 16 feridos.

O grupo estaria a viajar em dois autocarros e uma pequena carrinha, a caminho de um mosteiro, quando homens mascarados começaram a disparar sobre os veículos.

O país encontra-se ainda em estado de emergência depois de o Presidente, Abdul al-Sisi, ter decretado três meses de estado de emergência como resposta a um ataque que provocou pelo menos 44 mortos, a 9 de Abril. À data, os ataques, que atingiram igrejas cristãs coptas no domingo de Ramos, um dos dias mais sagrados do calendário cristão, foram reivindicados pelo Daesh.

Dos 92 milhões de egípcios, cerca de 10% são coptas, uma minoria que é frequentemente alvo de ataques. Desde Dezembro já morreram 77 pessoas vítimas de ataques com explosivos em igrejas cristãs no Egipto, aponta a Reuters.

