Ariana Grande regressa a Manchester com concerto de apoio às vítimas

Assim que a cantora Ariana Grande terminou o seu concerto na Manchester Arena na noite de segunda-feira, 22 de Abril, um homem fez-se explodir matando pelo menos 22 duas pessoas. A artista norte-americana cancelou, de seguida, parte dos concertos da digressão mundial, consternada com a tragédia. Mas Ariana Grande já promete voltar a Manchester, para prestar homenagem às vítimas e levar a palco um espectáculo de beneficência.

PUB

“Não há nada que eu, ou alguém, possa fazer para aliviar ou fazer desaparecer a dor que estão a sentir”, afirma a cantora, num extenso comunicado divulgado nesta sexta-feira. “Vou regressar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para dedicar o meu tempo aos meus fãs e para um concerto de beneficência em honra das vítimas e as suas famílias e para angariar dinheiro para elas”, anuncia.

Depois de escrever que o medo não vai dividir e que o ódio não irá prevalecer, Ariana promete ajudar Manchester: “Não quero passar o resto do ano sem ser capaz de ver e proteger e animar os meus fãs, da mesma maneira que me têm animado", prossegue. “A nossa resposta a esta violência tem de passar por nos unirmos, ajudar-nos uns aos outros, amar mais, cantar mais alto e viver de forma mais bondosa e generosa do que fizemos até agora”, sublinha.

PUB

“Nós vamos continuar a honrar aqueles que perdemos, os seus entes queridos, os meus fãs e todos aqueles que foram afectados por esta tragédia”, afirma Grande, que diz ainda que jamais irá esquecer o que se passou: “Eles vão permanecer no meu pensamento e no meu coração todos os dias e vou pensar neles com tudo o que tenho para o resto da minha vida."

PUB

PUB