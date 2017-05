No episódio desta semana do Podcast do Inimigo Público, há espaço para uma disputa regional entre Medina e Moreira. Os presidentes das duas maiores cidades do país concordaram em dividir a Madonna pelos dois. Mas ao domingo a cantora tem folga para poder visitar o Canhão da Nazaré.

