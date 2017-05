Chuva deixa Portugal continental sob aviso amarelo

Todos os distritos de Portugal continental vão estar esta quinta-feira, a partir das 11h, sob aviso amarelo, devido à possibilidade de chuva, trovoada e vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o período entre as 11h e as 21h "condições favoráveis para a ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo e para a ocorrência de trovoada e rajadas de vento forte".

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de três.

O IPMA prevê para esta quinta-feira uma descida da temperatura no litoral a norte do cabo Mondego.

A cidade mais quente deverá ser Évora, com 35 graus, seguindo-se Beja, Castelo Branco e Santarém, com 34 graus, Vila Real, com 32, e Bragança, Coimbra e Lisboa, com 31. Para o Porto está prevista uma temperatura máxima de 29 graus e para Faro 26.

Níveis muito elevados de exposição à radiação UV

Quase todos os distritos de Portugal continental, a Região Autónoma da Madeira e algumas ilhas dos Açores estão nesta quinta-feira com risco “Muito Elevado” de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IMPA. Em Portugal continental apenas os distritos de Vila Real e Bragança têm risco “Elevado” de exposição aos UV.

O IMPA indica ainda que nos Açores estão com nível “Muito Elevado” as ilhas Terceira e Flores, mantendo-se as restantes com risco “Elevado”.

Para as regiões com risco “Muito Elevado” e “Elevado”, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é “Baixo”, 3 a 5 (“Moderado”), 6 a 7 (“Elevado”), 8 a 10 (“Muito Elevado”) e superior a 11 (“Extremo”).

