Líder da distrital do PSD-Lisboa demitiu-se

Miguel Pinto Luz, líder da distrital de Lisboa, vai deixar o cargo e convocou eleições já para as próximas semanas, antecipando o calendário que só previa mudança de direcção após as autárquicas. O candidato à sucessão deverá ser Pedro Pinto, actual presidente da mesa da distrital, que é muito próximo do líder do PSD, Pedro Passos Coelho.

No momento em que deverá arrancar a campanha de Teresa Leal Coelho para a capital, o PSD de Lisboa está em turbulência. O líder da distrital, que tem estado a trabalhar com a candidata, sai após seis anos no cargo mas a quatro meses das eleições. A notícia foi avançada nesta quinta-feira pelo Observador e confirmada pelo PÚBLICO. O vice-presidente da Câmara de Cascais comunicou a decisão de sair agora da distrital — o mandato termina a 20 de Junho — quando o processo de escolha de candidatos está fechado e invocou motivos pessoais. Como é habitual, a direcção do PSD tinha recomendado que as eleições para os órgãos distritais e concelhios só se realizassem após as autárquicas de 1 de Outubro.

Pedro Pinto disse ao Expresso pretender convocar eleições já para o final de Junho, antes das férias. O antigo vice-presidente do PSD deverá ser o candidato à sucessão de Miguel Pinto Luz, num sinal de que a distrital de Lisboa estará com o líder.

Na concelhia, a maioria da comissão política retirou a confiança a Rodrigo Gonçalves, o líder interino desde que em Abril passado Mauro Xavier se demitiu em ruptura com a direcção do partido e com a candidata do PSD. Será substituído pelo vice-presidente e líder do núcleo oriental do PSD, Paulo Quadrado. O PÚBLICO apurou ainda que a concelhia votou pela não recondução de Daniel Gonçalves, pai de Rodrigo Gonçalves, como candidato à presidência da Junta das Avenidas Novas.

