Aquele momento embaraçoso: visita de Trump ao Vaticano gera onda de memes

Que as diferenças de opinião e de personalidade entre o Presidente norte-americano Donald Trump e o Papa Francisco são profundas, não é novidade. Mas poucos imaginariam que as divergências entre o líder máximo da Igreja Católica e o multimilionário tornado político fossem expressas de forma tão nítida durante a visita desta quarta-feira de Trump ao Vaticano. Sobretudo por Francisco.

Uma das principais imagens do encontro entre os dois líderes na Santa Sé é talvez a que mostra melhor o aparente desagrado do anfitrião. Uma fotografia de Francisco, Trump, Melania e Ivanka mostra um Papa bem diferente da figura afável a que habituou a opinião pública mundial.

Foto Fotografia da família de Donald Trump com a Sumo Pontífice na visita ao Vaticano. EPA/ALESSANDRA TARANTINO / POOL

As reacções nas redes sociais não se fizeram esperar. E, como já vem sendo hábito, o antigo fotógrafo oficial do ex-Presidente dos EUA Barack Obama, Pete Souza, agora transformado no troll de Trump, voltou a partilhar na sua conta de Instagram a contrastar o que acontecia durante a anterior Administração com as gafes e incidentes do actual chefe de Estado. Na partilha do ex-fotógrafo da Casa Branca no Instagram, Obama é visto a apertar a mão do Sumo Pontífice, ambos exibido boa disposição. "Admiração mútua", lê-se na legenda.

Mutual admiration, 2016. A post shared by Pete Souza (@petesouza) on May 24, 2017 at 6:55am PDT

No Twitter e no Facebook, os feeds foram rapidamente inundadas com memes do encontro, questionando o motivo do desânimo do Papa. E houve quem, tal como Souza, comparasse esta visita de Trump ao Vaticano com as de outros chefes de Estado.

Cassie Dagostino, editora do site de notícias Rantt, partilhou no Twitter imagens do Sumo Pontífice com Barack Obama e Angela Merkel, em que a sua expressão é bem diferente.

Pope Francis with different heads of state during their visits at the Vatican.



Something seems...different ?? pic.twitter.com/JiyVTs014G — Cassie Dagostino (@casatino) 24 de maio de 2017

"Quando és uma pessoa sagrada e tens de ficar ao lado de Satanás", lê-se noutra imagem partilhada nas redes.

Outro internauta imagina a pressa de Francisco em ver-se livre do Presidente norte-americano: “Boa fotografia de um Papa Francisco alegre a fazer a visita guiada a Trump. “Cadeiras, chão e paredes… Terminámos, sai.”

Nice shot of a cheerful Pope Francis giving Trump the tour. 'Chairs, floor, walls ... We're done, get out.' pic.twitter.com/94Rv9U8h9t — Damien Owens (@OwensDamien) 24 de maio de 2017

Houve até quem imaginasse o Papa a realizar, discretamente, um exorcismo. Num diálogo imaginário, Trump questiona o porquê de o Sumo Pontífice dizer “o poder de Cristo ordena-te” e atirar-lhe água benta. “Estou apenas a testar uma teoria", responde Francisco.

#Trump Why do you keep saying "the power of Christ compels you" and hitting me with water?#Pope Ohhhh just testing a theory... pic.twitter.com/xnZXVMR7Dw — TheUnsilentMAJORITY (@The_UnSilent_) 24 de maio de 2017

O correspondente do Voice of America, Steve Hermann, que esteve presente no encontro dos dois líderes, publicou na rede social Twitter uma imagem do encontro, onde comenta que o Sumo Pontífice “não disse nada, nem sorriu” quando Trump lhe disse que era “uma grande honra” em conhece-lo.

In presence of pool reporters @POTUS said to @Pontifex it's "a very great honor." The pope did not say anything. He did not smile. pic.twitter.com/Li0uhlE7w9 — Steve Herman (@W7VOA) 24 de maio de 2017

Recorde-se que o ano passado, o Sumo Pontífice afirmou que o líder norte-americano “não era cristão”, argumentando que “uma pessoa que só pensa em construir muros (…) e não em construir pontes, não pode ser cristã.” Na altura, Trump respondeu ao Sumo Pontífice, dizendo que a afirmação era “vergonhosa” e que “nenhum líder, especialmente religioso, devia questionar a religião ou fé de outro homem".

Texto editado por Pedro Guerreiro

